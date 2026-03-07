ÆüÍË·à¾ì¡ØGIFT¡Ù¤Î¥í¥±¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦Í­Â¼²Í½ã Smart FLASH

¹â¶¶³¤¿Í¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ­Â¼²Í½ã¡¢·ëº§¡Ö±ä´ü¡×¤Î»ö¾ð¤Ï¡©

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ¥É¥é¥Þ¡ÖGIFT¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ­Â¼²Í½ã¤Î¥í¥±¤ò¡¢FLASH¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿
  • ¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶³¤¿Í¤È¤Ï¡¢Ìó6Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë´Ø·¸¤À¤È¤¤¤¦
  • ·ëº§¤¬¡Ö±ä´ü¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶¤Î»ö¾ð¤¬Âç¤­¤¤¤È·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¥é¥ó¥­¥ó¥°

  • Áí¹ç
  • ¹ñÆâ
  • À¯¼£
  • ³¤³°
  • ·ÐºÑ
  • IT
  • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
  • ·ÝÇ½
  • ½÷»Ò
  1. 1. ¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿Ë½ÎÏ¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¾Ð´é¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½µÈÅÄ·ÃÊå´ÆÆÄºî¡Ø»Í·î¤ÎÍ¾Çò¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø
  2. 2. 65ºÐ¤Ç¤ÎÇ¯¶â¼õµë¤Ï¡Ö¤ä¤á¤È¤±¡×
  3. 3. ¡ÖÌµÎÁ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î
  4. 4. ¸ÞÎØÊó¾©¶âÏÀÁè¤Ë¿åÃ«»á¤¬»ä¸«
  5. 5. ¥³¥Ã¥×¤ËÌý? ¤Ï¤Þ¼÷»Ê¼Ì¿¿¤¬ÇÈÌæ
  6. 6. WBC»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ËÁûÁ³
  7. 7. µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÂÐ±þ »ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¬ÎÞ
  8. 8. Î¾Êý¤Ç6kg M¥«¥Ã¥×½÷À­¤ÎÇº¤ß
  9. 9. ²¼Ãå¤Ä¤±¤ë¤Ê ½÷Í¥¤Ë°Û¾ï¤ÊLINE
  10. 10. ÆüËÜ°ìÈþÌ£¤·¤¤¡ÖµÈÌî²È¡×¤ò¸¡¾Ú
  1. 11. ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º 2¿Í¤È¤â¿¬¤Î·ê¤¬¤Ê¤¤
  2. 12. ÂçÃ«¤¬Ä¶Â®µ¢Âð ¤¿¤¯¤µ¤ó¿²¤¿¤¤
  3. 13. ¾®ÀîºÚÅ¦ ¼¡ÃË¤Î¡Ö¿¦¶È¡×ÌÀ¤«¤¹
  4. 14. ¡Ö²ø¤·¤¤¡×°ãÏÂ´¶µ¤¤Å¤­º¾µ½ËÉ¤°
  5. 15. Á°±à¿¿À»»á ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ÇÂç¤±¤¬
  6. 16. ¤ê¤¯¤ê¤å¤¦ ½éCM¡Ö¾×·â¥®¥ã¥é¡×
  7. 17. ONE OK ROCK ¾å³¤¸ø±éÃæ»ß¤òÈ¯É½
  8. 18. ¾®ºåÍ³²Â ÀöÇ¾¤«¤é³Ð¤á¤¿½Ö´Ö
  9. 19. ¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡ÄÀ¶ÁÝ°÷¤¢Á³
  10. 20. ¤ê¤¯¤ê¤å¤¦ Î¾²È¤ÎÁêÀ­¤âÈ´·²¤«
  1. 1. 65ºÐ¤Ç¤ÎÇ¯¶â¼õµë¤Ï¡Ö¤ä¤á¤È¤±¡×
  2. 2. ¥³¥Ã¥×¤ËÌý? ¤Ï¤Þ¼÷»Ê¼Ì¿¿¤¬ÇÈÌæ
  3. 3. ÆüËÜ°ìÈþÌ£¤·¤¤¡ÖµÈÌî²È¡×¤ò¸¡¾Ú
  4. 4. ¡Ö²ø¤·¤¤¡×°ãÏÂ´¶µ¤¤Å¤­º¾µ½ËÉ¤°
  5. 5. NetflixÌ¤·ÀÌó WBCÌ£¤ï¤¦ÊýË¡
  6. 6. ÉÔÎÑ¤è¤êµö¤»¤º Î¥º§·è¤á¤¿°ì¸À
  7. 7. Æý»ù»àË´ 29ºÐÊì¿Æ¤ËÌµºáÈ½·è
  8. 8. Çò°áÃå¤Æ°å»Õ¤òÁõ¤¤¤ï¤¤¤»¤Ä¤«
  9. 9. Ê§¤Ã¤¿´ØÀÇÊÖ¤·¤Æ Ç¤Å·Æ²¤¬ÄóÁÊ
  10. 10. Ëü°ú¤­Â¿¤¹¤® ¥ß¥Ë4¶îÇä¾ì¤òÊÄº¿
  1. 11. »¨ÌÚÎÓ¤ÇÎ¢ÊÖ¤·¤Î¼Ö Ãæ¤Ë°äÂÎ
  2. 12. À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ÈÃÂÀ¸¤Ø
  3. 13. ¿·´´Àþ¼ÖÆâ¤ÇÆÚ¤Þ¤ó 551Â¦¤¬²óÅú
  4. 14. ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÖËÜÅö¤Î¤¹¤´¤µ¡×¸ì¤ë
  5. 15. ÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥¯¤Ã¤¿ ±Ñ¤ÇÆ²¡¹É½µ­
  6. 16. ºç±ÑÍºÈï¹ð Èï³²¤ÎÀ¼¤Ï40·ï¶á¤¯?
  7. 17. SANAE TOKENÁûÆ° µÕÀÚ¤ìÅê¹Æ¤«
  8. 18. Æ£°æµ®É§¤Ë°ÛÊÑ¤« Ý¯°æ¤âµ¾À·¤Ë
  9. 19. ÂçÌîÃÒ ¿äÄêÇ¯¼ý¤Ï¡Ö10²¯Ä¶¡×¤«
  10. 20. ²ñ¼Ò¤ËÆÚ¤Þ¤óÅê¤²¤é¤ì¡Ä¼Â³²Êó¹ð
  1. 1. ¥í¥È7 Á´¹ñÇä¤ê¾ì½é12²¯±ß¤¬½Ð¤¿
  2. 2. Ãù¶â5000Ëü±ß¤â¡Ä75ºÐÃËÀ­¤Î¸å²ù
  3. 3. ¡ÖÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¢ªÈ¯¿Ê ¤Ê¤¼°ãÈ¿?
  4. 4. µÄ°÷¤ÈÀ¯¼£²ÈÌ¼YouTuber¤¬·ëº§
  5. 5. ÊõÄÍ»Ô¤ê¤¯¤ê¤å¤¦É½»æ¤òÆÍ´ÓÀ©ºî
  6. 6. ËÙ¹¾»á ÆÍÇ¡¡Ö¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¡×·ã¹â
  7. 7. ÄãÇ¯¶â¹âÎð¼Ô ³ÆÃÏ¤Ç²á¹ó¤Ê»öÂÖ
  8. 8. ¥È¥¤¥ì¤Î¥Ë¥ª¥¤ ¶â±¿UP¼ÙËâ¤¹¤ë?
  9. 9. ¥È¥¤¥ì¤È¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ËÃË½÷°äÂÎ
  10. 10. ¡Ö²ñ¼Ò¤´¤ÈÄÙ¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È·ãÅÜ
  1. 11. ¹â»Ô¼óÁê¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î¹ÔÆ°¤òÈóÆñ¡×
  2. 12. TV¶É¤¬À¯¼£µ­¼Ô¤ËÍê¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³
  3. 13. ¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®Éõº¿¢ª³¤¼«¤¬³èÌö¤«
  4. 14. ¶¦»º¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡Ä¿Ê¼¡Ïº»á¤¬ÈéÆù
  5. 15. ¤Ï¤¤¤½¤ì¥µ¥®¤Ç¤¹ ÂØ¤¨²Î¤¬ÏÃÂê
  6. 16. °°Àî17ºÐ»¦³² ½÷¤Î¶¡½Ò¿©¤¤°ã¤¦
  7. 17. ³°¹ñ¿Í¤¬ÉÔÀµ? ³°ÌÈÀÚÂØ¤ËÉÔËþ
  8. 18. SANAE TOKEN¡Öº¾µ½¹Ô°Ù¡×ÈãÈ½
  9. 19. ¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤ÇÆüËÜ¿Í2¿Í¹´Â«¡¡ÌÚ¸¶Ä¹´±¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç°ÂÁ´¤Ï³ÎÇ§¡×
  10. 20. ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¡×Âç±ê¾å¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¡Ä¶âÍ»Ä£¤âÆ°¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÇØ·Ê
  1. 1. ¹ñ²ÎÀÆ¾§µñÈÝ¤·¤¿¤Î¤Ë¡ÄÊóÆ»¤Ê¤·
  2. 2. ¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤éÀ­ÅªµÔÂÔ¤È¾Ú¸À
  3. 3. ¥¤¥é¥ó¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤ Ê£»¨¤Ê´¶¾ð
  4. 4. ¡ÖÌµ¾ò·ï¹ßÉú°Ê³°¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×
  5. 5. ËÌ¤ÎÆÈºÛÂÎÀ©Êø²õ¤·¤Ê¤¤ÀµÂÎ¤È¤Ï
  6. 6. ¥Ð¥êÅç¤ÇÀ¨»´¤Ê»ö·ï¡Ä²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿
  7. 7. ¥È¥é¥ó¥×»á ¥¤¥é¥ó¹¶·â¿¿¤ÎÁÀ¤¤
  8. 8. ÊÆ¥»¥ì¥Ö¤Î´Ö¤ÇÇ­·ù¤¤¤¬Î®¹ÔÃæ¤«
  9. 9. ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÃ¡¤«¤ì¤ë´Ú¥¹¥¿¡¼
  10. 10. ´Ú¹ñ¤Ç¹âÎð¼ÔÉÏº¤ ¿¼¹ï²½¤Î¥ï¥±
  1. 11. ÊÆ¹ñ¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤­ÄµÊóÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿
  2. 12. ¾¯»Ò²½¡¦´Ú¹ñ¤Ç¾×·â¤Î¸½¾ÝÈ¯À¸
  3. 13. Ãæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¿¯¹¶¡¢¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤«
  4. 14. ÍèÆü¤Ç¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¡Äµ­¼Ô´¿´î
  5. 15. TWICE¡¦TXT¡¦Stray Kids¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²áµî¤Ë´óÉÕ¡Ä´Ú¹ñÊç¶âÃÄÂÎ¤Ç¡È¹â³Û´óÉÕ¼Ô¡É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð
  6. 16. Ãæ¹ñ¤Ë¡Ö°Õ¿Þ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´
  7. 17. ¥¢¥¸¥¢½é 16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNS³«Àß¶Ø»ß
  8. 18. 2NE1¤¬ÌôÊªË½Ïª¤ÇÊ¬Îö¾õÂÖ¤Ø ´Ú
  9. 19. ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼Æ´¤ì¤ÎÃÏ¤¬°ìÊÑ
  10. 20. ¥Ç¥ÞÎ®¤·¤¿´Ú¹ñ¿ÍYouTuber Á÷¸¡
  1. 1. ÇúÇä¤ì Amazon¥»¡¼¥ë¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ
  2. 2. ¿ôÀé¿Í¤¬¡Ö¾øÈ¯¡×°Õ³°¤Ê¹Ô¤­Àè
  3. 3. ¼«ÈÎµ¡¤ÎÈÎÇä»ö¶È Å±Âà¤¬Áê¼¡¤°
  4. 4. ¡Ö¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¡×¤òÄ¶¤¨¤¿ºÇ¶¯ÅÚ»º
  5. 5. ¥á¥ë¥«¥ê¤ËÅ¾Çä¥ä¡¼¤Ä¤Ö¤·ÁÈ½Ð¸½
  6. 6. Éâµ¤ºÊ¤òÇË»º¤Ë¡ÄÉ×¤Î¼¹Ç°¤ÎÉü½²
  7. 7. ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²­Æì À®ÈÝÀµÇ°¾ì¤Ë
  8. 8. ¿È¤Ë³Ð¤¨¤Ê¤¤¡ÖÇ¯¶â¸º³Û¡×¤Ë¾×·â
  9. 9. New Balance¤¬Amazon¤Ç¥»¡¼¥ë¤Ë
  10. 10. ¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã ÃÏÊý°Ü½»¤ÇÀäË¾
  1. 11. ¡ÖSANAE TOKEN¡×¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦
  2. 12. ¥»¥Ö¥ó3Æü´Ö¤À¤±Ä«¤ËÃÍ²¼¤² »¿ÈÝ
  3. 13. ¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é ÁÛÄê³°»öÂÖ¤Ë¸å²ù
  4. 14. °å»Õµß¤¦ ChatGPT¤Î¤¹¤´¤¤»È¤¤Êý
  5. 15. ÆÉ½ñÀìÍÑ¤ÎKindleÃ¼Ëö¤¬32¡óOFF
  6. 16. ¤Æ¤ó¤ä ´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä
  7. 17. ¿´ÃÏ¤è¤¤¿çÌ²¤Ø BAKUNE¤¬20¡óOFF
  8. 18. ¼ý±×²½¤¬ YouTube³¦·¨¤Ë·ã¿ÌÁö¤ë
  9. 19. ¥Þ¥Ã¥¯ ÆüËÜ¥Ò¥Ã¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
  10. 20. È¿Æü¥Ç¥â¤Ê¤¤ Ãæ¹ñÀ¯¸¢¶²¤ì¤Æ¤ë?
  1. 1. AirPods Pro 3¤¬³ÚÅ·¤Ç¥»¡¼¥ë¤Ë
  2. 2. ¡Ö5ch¡×¥É¥á¥¤¥ó¤Ï¤¯Ã¥¤¬È½ÌÀ
  3. 3. ahamo¤Ç¿·µ¬·ÀÌó¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤»ö¾Ý
  4. 4. Amazon¤ÇG-SHOCK¤¬ºÇÂç42¡ó¥ª¥Õ
  5. 5. 40%¥ª¥Õ°Ê¾å Amazon¤Î¹â³ä°ú¾¦ÉÊ
  6. 6. ¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¤¬Amazon¤ÇÈ¾³Û
  7. 7. Amazon¤Ç¿Íµ¤¤Î²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¥°¥Ã¥º
  8. 8. ¥¹¥Î¡¼¥Ô¡¼¥¯¤¬Amazon¤ÇÈ¾³Û¤Ë
  9. 9. Amazon ¤ª¼òÎà¤¬¥×¥é¥¤¥¹¥À¥¦¥ó
  10. 10. ÉÔ¶ñ¹ç¤ò½¤Àµ¡ÖiOS 18.7.5¡×Äó¶¡
  1. 11. Kindle Unlimited¤¬2¥õ·î´ÖÌµÎÁ
  2. 12. NASA¤¬¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¤òÂçÉýÊÑ¹¹
  3. 13. ÏÃÂê¤ÎApple Watch¥Ð¥ó¥É¤¬SALE
  4. 14. È÷¤¨¤è¤¦ ËÉºÒÍÑÉÊ¤¬ºÇÂç48%OFF
  5. 15. ¥³¥¹¥Ñ¿À Amazon¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Þ¤È¤á
  6. 16. THE NORTH FACE¤¬ºÇÂç45¡ó¥ª¥Õ¤Ë
  7. 17. Snapdragon 8 EliteÅëºÜ¤Î9¥¤¥ó¥ÁAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖREDMAGIC Astra Golden Saga ¸ÂÄêÈÇ¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï
  8. 18. AmazonSALE ¿Íµ¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È°ìÍ÷
  9. 19. UNITED ARROWS¤¬¤¹¤Ù¤Æ40%OFF¤Ë
  10. 20. Amazon¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬ºÇÂçÈ¾³Û
  1. 1. ¸ÞÎØÊó¾©¶âÏÀÁè¤Ë¿åÃ«»á¤¬»ä¸«
  2. 2. WBC»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ËÁûÁ³
  3. 3. ÂçÃ«¤¬Ä¶Â®µ¢Âð ¤¿¤¯¤µ¤ó¿²¤¿¤¤
  4. 4. ¤ê¤¯¤ê¤å¤¦ Î¾²È¤ÎÁêÀ­¤âÈ´·²¤«
  5. 5. »øJ¥Ù¥ó¥Á¡ÖÂçÃ«¤¬ÂçÃ«¤·¤Æ¤¿¡×
  6. 6. ÂæÏÑWBC½é¾¡Íø Åìµþ¥É¡¼¥àÂçº®Íð
  7. 7. »øJ»î¹ç¸å¤ËÊüÁ÷»ö¸ÎÀ£Á°¤Î»öÂÖ
  8. 8. »øJ¶¯¤¹¤® ´Ú¹ñÌîµå¥Õ¥¡¥ó¿Ì¤¨¤ë
  9. 9. ¥ª¥ê¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶ 1·³¤ËºÆ¹çÎ®
  10. 10. WBC »øJ¤¬13ÆÀÅÀ¤Ç¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á
  1. 11. ¿³È½Àä¶« WBCÊÆ¹ñÀï¤ÇÄÁ»öÈ¯À¸
  2. 12. ÌÂÁö¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ ÀïÎÏ³°¸õÊä¤«
  3. 13. ¥Û¥ó¥À¤È·ÀÌóÇË´þ? F1¤Ç¾×·âÊóÆ»
  4. 14. »øJÀï¤ÎÂçÇÔ¤«¤é¡ÄÂ©¤ò¿á¤­ÊÖ¤¹
  5. 15. WBC ÂçÃ«¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê¼ê¿Ø
  6. 16. ¤¤¤¤Ä¯¤á¤Ç¤¹¤Ê ÂçÃ«¤òÆÃÊÌ°·¤¤
  7. 17. ¥À¥ë »øJ¥Ù¥ó¥Á¤ÎÈëÏÃ¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼
  8. 18. ¥À¥ë WBCÅìµþ¥é¥¦¥ó¥ÉÈóÂÓÆ±¤ÎÌõ
  9. 19. ÂçÃ«¤¬¶¯Îõ¤Ê¹ëÂÇ ´Ú¹ñ¤âÀäË¾Åª
  10. 20. ÂæÏÑÂåÉ½ ÁÔÀä¤ÊÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë
  1. 1. ¡ÖÌµÎÁ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î
  2. 2. µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÂÐ±þ »ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¬ÎÞ
  3. 3. ²¼Ãå¤Ä¤±¤ë¤Ê ½÷Í¥¤Ë°Û¾ï¤ÊLINE
  4. 4. ¾®ÀîºÚÅ¦ ¼¡ÃË¤Î¡Ö¿¦¶È¡×ÌÀ¤«¤¹
  5. 5. Á°±à¿¿À»»á ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ÇÂç¤±¤¬
  6. 6. ¤ê¤¯¤ê¤å¤¦ ½éCM¡Ö¾×·â¥®¥ã¥é¡×
  7. 7. ONE OK ROCK ¾å³¤¸ø±éÃæ»ß¤òÈ¯É½
  8. 8. ¾®ºåÍ³²Â ÀöÇ¾¤«¤é³Ð¤á¤¿½Ö´Ö
  9. 9. ë¾Êó¸å¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ä¸µÁêÊýÌÀ¤«¤¹
  10. 10. TBS¤Ç»øJ¤Î»î¹ç¤òÀ¸Ãæ·Ñ¢ªÌÔÈãÈ½
  1. 11. Ë½¹Ô¤·Ìó700Ëü±ßÃ¥¤Ã¤¿¤« ÃËÆ¨Áö
  2. 12. ¡Ö¿Â½õ¤µ¤ó¤È¡Ä¡×É×¤¬ÀµÄ¾¤¹¤®¤ë
  3. 13. ¸µNHK¥¢¥Ê¤¬¥Ó¥­¥Ë»Ñ ´¿À¼½¸¤Þ¤ë
  4. 14. ¾×·âÅª¡ÄÅÏî´½í¤Ë100²ó¡Ö»à¤Í¡×
  5. 15. ¤ªÊ¢¤ËµÜÂôÉ¹µû ¾×·â¤ÎÇ¥¿±ÊóÆ»
  6. 16. ¥Þ¥Ä¥³¤âÍ­µÈ¤âÃíÊ¸¤·¤Ê¤¤ÎÁÍý
  7. 17. ¹­À¥¥¢¥ê¥¹¡ÖIQ3¤Ë¡×È¯¸À¤¬ÊªµÄ
  8. 18. ÂçÃ«¤âÍøÍÑ? ¶õÈô¤Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¿È
  9. 19. Ä¹¤¹¤®¤ë ¥Í¥È¥Õ¥ê¤ÎWBCÃæ·ÑÉÔËþ
  10. 20. ¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¿®Ç° À¾Àîµ®¶µ¼¨¤·¤¿
  1. 1. ËÜÅö¤ËDAISO? ÆóÅÙ¸«¤·¤½¤¦¤ÊÉÊ
  2. 2. 12Ç¯¤âÈà»á¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Äºî¤é¤Ì¥ï¥±
  3. 3. °ë»³¤µ¤ä¤« ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï
  4. 4. ¥¹¥È¥ì¥¹¥¼¥í 40Âå¤ÎÌ¾ÉÊ¥¢¥¯¥»
  5. 5. ¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÊÌµïº§¹ðÇò
  6. 6. µÁ¼Â²È¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¡Ä¾×·âÈ¯¸À
  7. 7. ¼Â¤ÏE!? ¥Ö¥é¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò
  8. 8. ¿æÈÓ´ï¤Ç¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­É÷¥¹¥¤¡¼¥Ä
  9. 9. ½Õ¥³¡¼¥Ç ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊZARA¿·ºî
  10. 10. »×½Õ´ü¤Î»Ò¤Ø¡Ö°¦¾ð¤ÎÅÁ¤¨Êý¡×
  1. 11. ¡ÖÇ¯¼ýÀ©¸Â¡×·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÆþ¤ì¤º
  2. 12. »È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¥°¥ì¡¼¥·¥ã¥Ä¤È¤Ï
  3. 13. ¥ß¥¹¥É¤Î¡ÖÅÁÀâ¡×12Ç¯¤Ö¤êÉü³è
  4. 14. ¥é¥µ¡¼¥Ê ¿·ÌÔ½ëÂÐºö¥¢¥¤¥Æ¥à
  5. 15. 12À±ºÂÀê¤¤ º£Æü¤Î±¿Àª¤Ï?
  6. 16. ¿¢ÌÓ¤·¤¿¤¤ ²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬¾×·â¹ðÇò
  7. 17. ½Õ¤ÎË¬¤ì¹ð¤²¤ë ¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¾¦ÉÊ
  8. 18. ¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°Á°¤Î¡Ö²Ä°¦¤¤¡×°ì¸À
  9. 19. ¼ã¸«¤¨ÁÀ¤¨¤ë ÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥Ü¥Ö
  10. 20. ¥ß¥¹¥É¤Ë½Õ¤ÎÉ÷Êª»í4¾¦ÉÊÅÐ¾ì¤Ø