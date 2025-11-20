【モデルプレス＝2025/11/20】女優の有村架純が19日、乃木坂46の久保史緒里がパーソナリティを務めるニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜日25時〜）に出演。プライベートで交流のあるメンバーにメッセージを送る場面があった。【写真】有村架純、乃木坂ライブへ グッズ装備姿がレベチで可愛い◆有村架純、久保史緒里にメッセージ有村と久保は、NHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）にて共演。家康（松本