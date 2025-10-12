今月1日から始まった有村架純（32）が9代目のイメージキャラクターを務める「東京メトロ」の新CMが好評を博している。業界内で、このCMのキャラクターに就任することは、まさにトップ女優と証明された意味合いを持つと言われていて、これまでは宮崎あおい（39）や新垣結衣（37）が起用されてきた。キンプリ高橋海人が駆使する“順調交際”のスキル 有村架純との破局説否定されファンがっかり実は“Find my Tokyo.”をキャッチ