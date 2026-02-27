女優有村架純（33）が2月24日投稿のインスタグラムで公開した「ベッド写真」をめぐり、さまざまな臆測が流れている。グリーン系シースルーのトップスを着て、うつぶせや横向きでごろんとした自然体のポーズでほほ笑むショットはピントが少しずれていて、《親しい人に撮ってもらったよう》《お泊まりっぽい》《誰といるの？彼氏？》などと、ネットをざわつかせているのだ。【写真】有村架純が9代目に就任…「東京メトロ」CMキャラ