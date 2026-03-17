松田翔太、桐谷健太、濱田岳が日本昔話の英雄として登場することでおなじみのauの人気CM「三太郎」シリーズ。2月にこのCMを手がけた映画監督、CMディレクターの浜崎慎治容疑者が逮捕されて衝撃を与えたが、逮捕後、三太郎CMには “異変” が起きていて──。浜崎容疑者は2月26日、道路交通法違反の疑いで逮捕された。「報道によれば、浜崎容疑者は25日の深夜、都内で酒気帯び状態で車を運転し、タクシーと接触して、ガードパイ