¥¢¥â¡¼¥ì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä ¥í¥ì¥¢¥ë ¤¬CES¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡ÖÈþÍÆ¡ß¥Æ¥Ã¥¯¡×¤ÎºÇÁ°Àþ
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¢¥â¡¼¥ì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÏMIT¤È³«È¯¤·¤¿È©Ï·²½Í½Â¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥ß¥é¡¼¤Ç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥í¥ì¥¢¥ë¤Ï¸ü¤µ1¥ß¥ê¤ÎLED¥Þ¥¹¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢ÈþÍÆ¥í¥ó¥¸¥§¥Ó¥Æ¥£ÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÈþÍÆ¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍøÍÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢LED¸÷¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¦¥·¥ç¡¼¡ÊCES¡Ë¤¬1·î6Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥Ð¥º¤òÀ¸¤àºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÆ°²è¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Ê¥¤¥¤â³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤Ç¡¢¡ÖÊâ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Îe¥Ð¥¤¥¯¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤Þ¤¿Í½ÁÛ¤É¤ª¤ê¡¢¥Ø¥ë¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤â¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥£¥¸¥ó¥°¥º¡ÊWithings¡Ë¤ÎÂÎÁÈÀ®¥¹¥¥ã¥óÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥ÈÂÎ½Å·×¡¢¥Õ¡¼¥×¡ÊWhoop¡Ë¤Î¶¥¹ç¤È¤Ê¤ë¥ë¥Ê¡ÊLuna¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿··¿¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¤½¤·¤Æ´é¤Î·ìÎ®¤òÄÉÀ×¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤ÎÄ¹¼÷ÅÙ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥Ë¥å¥é¥í¥¸¥Ã¥¯¥¹¡ÊNuralogix¡Ë¤Î899¥É¥ë¡ÊÌó13Ëü5000±ß¡Ë¤¹¤ë¡Ö¥í¥ó¥¸¥§¥Ó¥Æ¥£¡¦¥ß¥é¡¼¡ÊLongevity Mirror¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥â¡¼¥ì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢MIT¡¦¥µ¥à¥¹¥ó¤È³«È¯¤·¤¿È©Ï·²½Í½Â¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥ß¥é¡¼
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢CES¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡¦¥ª¥Î¥ê¡¼¡ÊCES Innovation Honoree Award¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥Í¡¼¥¸¥å¡ÊLaneige¡Ë¡¢¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡ÊEtude¡Ë¡¢Àã²Ö½¨¡ÊSulwhasoo¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥¢¥â¡¼¥ì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAmorepacific¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡Ë¤ª¤è¤Ó¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¡ÊSamsung Electronics¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥ß¥é¡¼¡Ö¥¹¥¥ó¥µ¥¤¥È¡ÊSkinsight¡Ë¡×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥ß¥é¡¼¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÈ©Ï·²½¥·¥°¥Ê¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÏ·²½¤òÍ½Â¬¤·¡¢À½ÉÊ¥ì¥³¥á¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¸Ä¡¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥â¡¼¥ì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥í¥ó¥¸¥§¥Ó¥Æ¥£¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤ª¤è¤Ó¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥Ò¥ç¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥å»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä³«»Ï»þ´ü¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥í¥ì¥¢¥ë¡¢Ä¶Çö·¿¡¦½ÀÆðLED¥Þ¥¹¥¯¤Ç¸÷¼£ÎÅ»Ô¾ì¤ËËÜ³Ê»²Æþ
°ìÊý¡¢¥í¥ì¥¢¥ë ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊL¡ÇOréal Groupe¡Ë¤âLED¸÷¼£ÎÅ¤Ø¤Î»²Æþ¤Ç¿·µ»½Ñ¤ËÂç¤¤¯ÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï1·î6Æü¡¢¶ËÇö¤Ç½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë¥·¥ê¥³¥óÀ½¥Þ¥¹¥¯¤È¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇö¤¤LED¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢¸ü¤µ¤Ï1¥ß¥ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥í¥ì¥¢¥ë ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Æ¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥®¡¼¥Ö¡¦¥Ð¥ë¡¼¥Á»á¤ÏGlossy¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤ËÁõÃå¤Ç¤¡¢½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥ÁÈÇ¤È¥Õ¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹ÈÇ¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥¯¡¼¥ë¤À¡×¡£
¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëI-¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥Ä¡ÊI-Smart Developments¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏLED¥Ç¥Ð¥¤¥¹³×¿·¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥à¥Ë¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÊOmnilux¡Ë¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ñ¥¤¡ÊBeauty Pie¡Ë¡¢¥¶¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥µ¥í¥ó¡ÊThe Light Salon¡Ë¸þ¤±¤ÎLED¥Þ¥¹¥¯¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Î×¾²»î¸³¤ÈFDA¾µÇ§¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥í¥ì¥¢¥ë¤ÎÀ½ÉÊÅ¸³«¹½ÁÛ
¥Ð¥ë¡¼¥Á»á¤Ï¡¢Âç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¿Âç·¿¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢Çö¤¯·ÚÎÌ¤ÊÂåÂØÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖI-¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀºÝ¤ËÍ¸úÀ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÐÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢½ÀÆð¤Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÆ±»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¡×¡£
I-¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥Ä¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎLED¥é¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ10·ï°Ê¾å¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á4·ï¤Ï¥í¥ì¥¢¥ë¤Î¿·¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤é¤Ï1Æü10Ê¬¤Î»ÈÍÑ¤Ç¡¢¾®¥¸¥ï¡¢¤¿¤ë¤ß¡¢¿§¥à¥é¤Î²þÁ±¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥ì¥¢¥ë ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¸½ºß¡¢Î¾¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡ÊFDA¡Ë¤Î¾µÇ§¤ò¿½ÀÁÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¾µÇ§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥ë¡¼¥Á»á¤Ï¶»Éô¡¢¼ó¡¢³Û¡¢¤¢¤´¸þ¤±¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó³«È¯¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤Î¹â¤¤´Ø¿´¤È2027Ç¯¥í¡¼¥ó¥Á¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬
¥Þ¥¹¥¯¤ÎÀµ³Î¤Ê²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¿ôÉ´¥É¥ë¡Ê¿ôËü±ß¡Á10Ëü±ß¼å¡Ë¡×¤«¤é¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»á¤ÏÎÌ»ºÂÎÀ©¤ò¿×Â®¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¸þ¤±¤Ë²Á³Ê¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¥ß¥ó¥Æ¥ë¡ÊMintel¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯»þÅÀ¤ÇLED¸÷¼£ÎÅ¥Þ¥¹¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï10¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢2023Ç¯¤Î5¡ó¤«¤éÁý²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢10Âå¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¿ô»ú¤ÏÂç¤¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î12¡Á17ºÐ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î33¡ó¤¬¡¢²áµî1Ç¯°ÊÆâ¤ËÀÖ¿§LED¥Þ¥¹¥¯¤äÀö´é¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ëÍÑ¥¹¥¥ó¥±¥¢µ¡´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ë¡¼¥Á»á¤ÏGlossy¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥ì¥¢¥ë ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¶á¤¯¡¢¤³¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥é¥ó¥³¥à¡ÊLancôme¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¡ÊArmani¡Ë¡¢¥×¥é¥À¡ÊPrada¡Ë¡¢¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡ÊYSL¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±µ»½Ñ¤Ï2027Ç¯¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥í¥ó¥°¥¸¥§¥Ó¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÉý¹¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÀ¸Êª³ØÅª¤ÊÇ¯Îð¤ò¼ã¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ÎñÇ¯Îð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸Êª³ØÅªÇ¯Îð¤â´Þ¤á¤Æ¤À¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¼«ÂÎ¤â¿Ê²½¤·¡¢¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¡×¡£
