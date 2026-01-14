ÊÉ¤ÎÃæ¤Î°äÂÎ¤Ï28ºÐ½÷À´Ç¸î»Õ¡¡49ºÐÃË¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ð¡¼¤Ë¡È½ÉÇñ¡ÉÌÜ·â¤â
ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤Ë½÷À¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ49ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¡¢°äÂÎ¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿28ºÐ¤Î´Ç¸î»Õ¤Î½÷À¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Èï³²¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¡Ö¤¤¤¤»Ò¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ê»Ò¡×
¥Ï¥Á¥Þ¥¤Ë²Ú¤ä¤«¤ÊË¡Èï¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿½÷À¡£ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Ë½»¤à¹©Æ£ÆüºÚÌî¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¾Þ¾õ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¡£º£·î10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í
¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¤»Ò¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ê»Ò¡£¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ë¶Ð¤á¤ë»þ¤â¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¹§¹Ô¤Ç¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¥Þ¥¸¥á¤ÊÀ³Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹©Æ£¤µ¤ó¡£°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü¹âÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÊÉ¤Ë°äÂÎ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À
¤³¤Î¥Ð¡¼¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤òÂç¤¤¯¿¶¤ëÃË¡£»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¾ÁÒ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î31Æü¤´¤í¡¢·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¸½¾ì¤ÏÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÊÄ¤á¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î°äÂÎ¤ÏÊÉ¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¥½¥Õ¥¡¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥À¡¼¥Äµ¡¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ÏÊÉ¤ÎÃæ¤Ë¤Ç¤¤¿1¾ö¤Û¤É¤Î¶õ´Ö¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÉ¤Î·ê¤ÎÉôÊ¬¤ÏÈÄ¤Ç¤Õ¤µ¤¬¤ì±£¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»à°ø¤Ï¡¢¥í¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¼ó¤ò°µÇ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¡£»à¸å10Æü¤Û¤É¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤¬°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤Î¤ÏÀè·î31Æü¤´¤í¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±2Æü¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÊÉ¤ÎÃæ¤Ë°äÂÎ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¥Ð¡¼¤ò±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï¡Ä¡©
»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ïº£·î1Æü¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè·î31Æü¤Î¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢¼«ÂðÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹©Æ£¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÍâÆüº£·î1Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ë½Ð¶ÐÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¶ÐÌ³Àè¤Ë¤Ï¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î´Ö¤Î¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢31Æü¤Î¸á¸å5»þ²á¤®¤Ë¤Ï¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓ¤«¤éÃÎ¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤¬¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¡¢·Ù»¡¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·éÇò¡×¼þ°Ï¤ËÀâÌÀ¡ÄÂáÊá¸å¤ËÍÆµ¿Ç§¤á¤ë
°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Å¹¤Ë¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿10Æü¤è¤ê¤âÁ°¤Ë·Ù»¡¤¬Ê£¿ô²óË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼þÊÕ¤Î¿Í¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¡Ä¡£
¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í
¡Ö·º»ö¤µ¤ó¤È¤«Íè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ï¤µ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¤Ë¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤Á°¤Î¤¤¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÈÈºá¤ò¤ª¤«¤¹¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡Ö·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¡£¤·¤«¤·¡¢ÂáÊá¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤Ï¡Ö°äÂÎ¤òÅ¹Æâ¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ±£¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Ð¡¼¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤ë
13Æü¡¢·Ù»¡¤Ï¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¤âÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Ð¡¼¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹©Æ£¤µ¤ó¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í
¡Ö¡Ê±Ä¶È¸å¤ËÅ¹¤«¤é¡Ë2¿Í¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Î¥Ð¡¼¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡×
¹©Æ£¤µ¤ó¤È¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤Ë¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê1·î13ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë
