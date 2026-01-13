Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÎ¦¾åÃíÌÜÁª¼ê¤Î¿ÊÏ©Àè¡¡ÀÄ³ØÂç¡¦¹õÅÄ¤ÏGMO¡¢µ×ÊÝÑÛ¤ÏÀÑ¿å²½³Ø¡Ä³¤¤òÅÏ¤ëÁª¼ê¤â
¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¼ë±ÍÎ¤¤ÏÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¤ÎÎ¦¾åÉô¤Ø
¡¡¸µÆü¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¡¢2¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤ä11Æü¤ÎÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¤Ê¤ÉÎ¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ª¤ª¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Ç¯»Ï¡£½Õ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢À¤´Ö¤òÊ¨¤«¤»¤¿ÃíÌÜÁª¼ê¤Î¿ÊÏ©¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÎ¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤âÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤À¡£»³¾å¤ê¤Î5¶è¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò1Ê¬55ÉÃ¤â¹¹¿·¤¹¤ë1»þ´Ö7Ê¬16ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤È3Ê¬24ÉÃº¹¤Î5°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤ËµÕÅ¾¤·¤ÆÁí¹çÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹õÅÄ¤Ï4·î¤è¤ê¡¢GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢ÀÄ³ØÂçOB¤âÂ¿¤¤¶¯¹ë¡£ºòÇ¯7·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°X¤Ï±ýÏ©¸å¡¢¡Ö¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤«¤éGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃç´Ö¤Ë¡¡¤½¤ÎÁö¤ê¤ÈÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤Ë¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦µ×ÊÝÑÛ¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡Ë¤Î¿ÊÏ©¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Â´¶È¸å¤ËÀÑ¿å²½³Ø¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Î¦¾å¥¯¥é¥Ö¡ÖTWOLAPS TC¡×¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£12Æü¤Ë¡ÖTWOLAPS TC¡×¤Î¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÏÃË»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î²£ÅÄ¿¿¿Í»á¤¬ÂåÉ½¡¢¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Î¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¼ë±ÍÎ¤¡ÊÄÅ»³¹â¡Ë¤Ï³¤¤ò±Û¤¨¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç¤ÎÎ¦¾åÉô¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Éô¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬Êó¹ð¡£¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¤Ï²¬»³¸©½Ð¿È¡£¥«¥Ê¥À¿Í¤ÎÉã¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¡£Î¦¾å³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤ÎU20¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ4Ê¬21ÉÃ41¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌøÅÄÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤ÏHonda¤ËÆâÄê¤ÈÆ±¼Ò¤¬È¯É½¡£ÌøÅÄ¤ÏºòÇ¯5·î¤Î´ØÅì³ØÀ¸ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÄÉ¤¤É÷4.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î»²¹ÍµÏ¿¤Ê¤¬¤é9ÉÃ95¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Ï6°ÌÆþ¾Þ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬¤ÇÁí¹ç4°Ì¤À¤Ã¤¿Áá°ðÅÄÂç¤Ë¤Ï¡Ö¹â¹»¥Ó¥Ã¥°3¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ1¶è¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áý»ÒÍÛÂÀ¡Ê³ØË¡ÀÐÀî¡Ë¡¢2°Ì¤À¤Ã¤¿¿·ºÊÎË¸Ê¡ÊÀ¾ÏÆ¹©¡Ë¡¢3°Ì¤À¤Ã¤¿ËÜÅÄºùÆóÏº¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¡Ë¤È¤¤¤¦¾å°Ì3Áª¼ê¡£È¢º¬¤Ç¤ÏÎëÌÚÎ°°ý¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬4¶è¤Ç¶è´ÖµÏ¿¤Ë¤¢¤È1ÉÃ¤ËÇ÷¤ë¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢5¶è¤ò¶î¤±¤¿¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤â»Ä¤ê¡¢µÕ½±¤òÁÀ¤¦¡£
