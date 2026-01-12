テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１２日、高市早苗内閣の衆院解散する可能性が浮上していることを伝えた。

番組では２３日召集予定の通常国会冒頭で衆院解散説が報道されていること、立憲民主党・野田佳彦代表が「経済・物価高対策と言いながら、それとは違う政治空白を作る動きがあったということは何か心配なことがあって解散せざるをえなくなってるんではないのかなと」、国民民主・玉木雄一郎代表は「（来年度予算案の）年度内成立が難しくなるようなタイミングでの解散ということの報道には正直驚いております」と語るなど、野党が批判的であることを紹介した。

これに意見を求められたコメンテーターとしてスタジオ生出演したジャーナリストの池上彰氏は「高市総理が去年の暮れから、そして新年にもとにかく物価高対策であるとかそういうことに力を入れなければいけないとおっしゃっていましたから、『あ、解散はないんだな』と。少なくとも来年度予算案が成立した後にはあるかなとは思っていましたけど、ここにきてこういうことになるとはね。あのときの話はどうなるの？ってやっぱり思ってしまう」と語った。

また「野党がまだ選挙態勢ができていない今なら勝てるかもしれないと、これ党利党略だと批判を受けてもしかたないですよね」と私見を続けていた。