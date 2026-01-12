映秀。が、1月7日にリリースした新曲「Fly You to the Moon」のMVを公開した。

本楽曲は、映秀。が往年の名曲「Fly Me to the Moon」とアニメ『サイバーパンク:エッジランナーズ』から着想を得て、“2人”で見る希望の形を描いたもの。映秀。は楽曲について、「これまでは、自分が“どんなアーティストでいたいか”を考えることが多くて、自分の音楽が“誰かにとってどうあってほしいか”は、正直あまりわかっていなかった。だから今回は自己理解の曲ではなく、自分がかけてほしかった言葉を託し、誰かの心に寄り添うための曲を書きました。」と語っている。

MVは、同楽曲を題材にして描かれた漫画の最終話を映像化したもの。漫画と同様に映秀。のライブで生のパフォーマンスに触れて心動かされていく姿が描かれており、1月15日に行われるワンマンライブにも繋がっていく、二次元で始まった物語と現実（リアル）とが交差する内容になっている。

（文＝リアルサウンド編集部）