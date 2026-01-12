40Gbps×140W×8K対応、電力表示USB-C中継アダプタ / モスバーガー、オリジナルマスコット付セット【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、充電・通信・映像の状態を数値で可視化できる電力表示機能付きUSB-C中継アダプタ「500-USB100」を発売した。USB-C環境では、高速充電に対応しているかどうかが分かりにくいという課題がある。本製品は、電圧（V）・電流（A）・消費電力（W）を自動で切り替え表示し、現在の充電状態をリアルタイムで可視化する。ケーブルとケーブルの間に接続するだけで、充電性能を即座に確認でき、原因切り分けや環境改善にも役立つ。USB Type-Cメス―メス仕様の中継アダプタのため、既存のUSB-Cケーブル同士を接続して延長ができる。デスク周りや会議室、モバイルモニター使用時など、「あと少し届かない」をスマートに解決。買い替え不要で、今あるケーブルを活かせる点も魅力だ。
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年2月5日（木）から、株式会社サンリオの大人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」のオリジナルマスコットと人気サイドメニューがセットになった「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」「モスチキン×クロミ マスコットセット」（各1,200円）を数量限定で販売する。また、2026年1月14日（水）〜1月28日（水）の間、ネット特別予約注文を受け付ける。モスバーガーではこの冬、マイメロディが50周年、クロミが20周年を迎えた2025年のアニバーサリーイヤーより、複数の企画を実施している。第3弾となる今回のコラボレーションでは、「マイメロディ」がチキンナゲットに、「クロミ」がモスチキンに変身した、かわいい手のひらサイズのマスコットが登場する。マスコットはやわらかな手触りのぬいぐるみキーホルダーで、このマスコットとサイドメニューを組み合わせた数量限定セットを販売する。
■充電状況が一目で分かる！40Gbps×140W×8K対応、電力表示USB-C中継アダプタ
■自由な長さにカット可能！整理整頓に最適な面ファスナー結束バンド
サンワサプライ株式会社は、取り付け・取り外しが簡単で再利用可能な面ファスナー結束バンド「CA-MF8BK（幅10mm）」「CA-MF9BK（幅20mm）」「CA-MF10BK（幅25mm・専用カン付き）」を発売する。手で結束することで締め付け強度を自由に調整でき、ハサミで簡単にカットして長さを調節できる。厚型タイプのため、ケーブルだけでなく資材もしっかりまとめられ、配線や荷物の整理に最適だ。好みの長さにカットできるので、手軽にまとめられて、見た目もスッキリ。きれいに整うことで管理や掃除もしやすくなる。はさみなどで簡単にカットできるので、自由な長さに調節して利用ができ、汎用的だ。
■3台切替＆高速スクロール！静音充電式マウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3台の機器を切り替えて使える高速スクロール搭載の静音・充電式である「Bluetooth＆2.4GHzワイヤレスマウス 400-MAWBT203」を発売した。Bluetooth接続2台、2.4GHzワイヤレス接続1台の計3台を同時にペアリングできる。マウス天面の切り替えボタンを押すだけで、PCやタブレット、スマートフォンなどの接続先をスムーズに切り替え可能だ。複数のデバイスを並行して使うマルチタスク環境において、作業効率を劇的に向上させる便利な機能である。一気に下まで移動できる高速スクロール機能を搭載し、縦に長いWebサイトや資料の閲覧もストレスがない。さらに、ホイールを左右に倒すことで横スクロールができるチルト機能も備えている。Excelなどの表計算ソフトで横に長いデータを扱う際にも、マウスを動かすことなくスムーズな画面操作が可能だ。
■子どもの学びと成長を支える！多機能学習デスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、子どもの成長に合わせて高さを調整できる多機能学習デスク「100-ERD052LM（ハンギングボード付き）」と「100-ERD053LM（ペントレー付き）」を発売した。子どもの成長スピードは想像以上に早いもの。本製品はハンドル操作で簡単に高さ調整ができる。学年や身長に合わせて最適なポジションを保つことで、正しい姿勢を自然とサポートする。買い替えの必要がなく、長く使えることは、保護者にとっても嬉しいポイント。ハンドルは取り外し可能で、いたずら防止にも配慮している。
■マイメロディ＆クロミが人気サイドメニューに変身！？モスバーガー、オリジナルマスコット付セット
