¡ÖÆüËÜºÇËÌ¤Î¾è´¹±Ø¡×¤Î±ØÊÛ Ä¶ÇöÌ£¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È°Õ¿Þ¡É¤Ã¤Æ¡© ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡ÖÇöÌ£¤Î°Û¾ï¤Ê»ÙÇÛÎÏ¡Ä¡×»×¤ï¤ºº®Íð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤Ï
Çö¤¤¡ª¢ª¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯´Ñ¸÷¤ÎÎ¦¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜºÇËÌ¤Î¾è´¹±Ø¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬JRÌÖÁö±Ø¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÄ¹Ç¯Ì¾Êª¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ØÊÛ¤¬¡¢¥â¥ê¥ä¾¦Å¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤«¤Ë¤á¤·¡×¤Ç¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡¢¾ÆÆù¤ËÍÈ¤²Êª¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤À¤é¤±¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê³¤Á¯¤Ï³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢º£²ó¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢É®¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¿©»öÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡ÖÆüËÜºÇËÌ¤Î¾è´¹±Ø¤ÎÌ¾Êª±ØÊÛ¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡¥â¥ê¥ä¾¦Å¹¤Î¡Ö¤«¤Ë¤á¤·¡×¤Î²Á³Ê¤Ï1300±ß¤Ç¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´ÇÈÄ±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Ì£¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ßÌýÂ¢¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¾ßÌý¤ò»È¤Ã¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿ÌÖÁö»º¤Î¥«¥Ë¤Î¤Û¤°¤·¿È¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤âÇã¤¤¤ËÍè¤ë¥¤¥Á¥ª¥·ÊÛÅö¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î¹½À®¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤´ÈÓ¤È¥«¥Ë¤Î¤Û¤°¤·¿È¤ò°ì½ï¤Ë¸ý¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¤«¤Ê¤ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Ì£¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£±ØÊÛ¤Ë¤ÏÇöÌ£¤Î¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤«¤Ë¤á¤·¡×¤Ï¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÍ¥¤·¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥«¥Ë¤Î¤Û¤°¤·¿È¤À¤±¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¡¢¥«¥Ë¤Î»ÝÌ£¤È¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¨¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤òÍÞ¤¨¡¢¥«¥ËËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀß·×¤Ê¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¡Ö¥«¥ËËÜÍè¤ÎÌ£¤ÈÉ÷Ì£¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤¤¤«¤»¤ëÇöÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤Ë¤á¤·¡×¤Ï¡¢¤Û¤°¤·¿È¤ÎÎÌ¤â¤«¤Ê¤êµ¤Á°¤è¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤«¤º¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¤´ÈÓ¤ò¤«¤¹þ¤à¤Î¤¬É®¼Ô¤Î´ðËÜÆ°ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±ØÊÛ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï½çÈÖ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤°¤·¿È¤òÀè¤Ë¿©¤Ù¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤´ÈÓ¤òËËÄ¥¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤Î´ÅÏª¼Ñ¤äº«ÉÛ¤ÎÄÑ¼Ñ¡¢¤ªÄÒÊª¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÆÌò¤¿¤Á¤¬¡¢¤Û¤É¤è¤¤¡ÈÇ»¤¤Ì£¡É¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥ê¥ä¾¦Å¹¤Î¡Ö¤«¤Ë¤á¤·¡×¤Ï¡¢¿©¤Ù¼ê¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÌ£³Ð¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤È¡¢¿©¤ÙÊý¤Î¥³¥Ä¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ë±ØÊÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥Ë¤Î»ÝÌ£¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ï¥¤¥«¥í¥ê¡¼¤ÇÇ»¤¤Ì£¤Î¿©»ö¤Ð¤«¤ê¤òµá¤á¤¬¤Á¤ÊÉ®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦»þ´Ö¤â°¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¸å¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£