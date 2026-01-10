この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のチャンネルで公開した『利回りが築30年の中古アパートでも、この条件が揃えば絶対買うべき！最高の物件に投資できる裏技を伝授します！』は、築年数や表面利回りといった分かりやすい数字だけに注目しがちな不動産投資の判断軸に、別の視点を投げかける内容である。動画の冒頭では、不動産投資において重要なのは月々の収益だけではなく、将来的に残る資産価値まで含めて評価することだと語られる。物件情報に記載されている販売価格は、あくまで売主の希望であり、その金額がそのまま物件の本質的な価値を示しているわけではないという指摘は、初心者ほど見落としがちなポイントである。



木村氏は、いわゆる「ドル箱物件」を見つけるための前提として、ロケーションを見る目を養う必要があると述べる。人口減少といった日本全体のマクロな話題だけで不動産投資を敬遠するのではなく、市区町村単位、さらには駅周辺や生活環境といったミクロな視点で見ていくことで、評価が大きく変わるエリアが存在すると説明する。同じ自治体、同じ駅であっても、出口や動線、周辺施設の有無によって住みやすさは大きく異なり、それが賃貸需要に直結するという考え方が示されている。



次に語られるのが、築古物件における数字の見方である。利回りの高さだけで判断するのではなく、土地の資産価値を路線価などから把握し、販売価格とのバランスを見ることが重要だと木村氏は強調する。築年数が進んだ木造物件では建物価値がほとんど残らないケースも多く、実質的には土地をいくらで買っているのかという視点が、投資判断の軸になるという説明は具体的である。利回りが高くなくても、資産価値が下支えしている物件であれば、違った評価が成り立つ可能性があることが示唆される。



さらに動画では、現状の物件状態だけで判断しない姿勢の重要性にも触れられている。管理が行き届いていない共用部や、第一印象が良くない物件であっても、清掃や小規模な改修によって印象は大きく変わると語られる。高額なリノベーションを前提とするのではなく、限られた手間や費用でどこまで価値を引き上げられるかを考えることが、実務では重要になるという視点である。経験者ほど、完成された物件を探すのではなく、改善の余地がある物件を選び、価値を高めていく傾向があるという話も印象的だ。



最後に、出口戦略の考え方が示される。購入時点の数字だけでなく、運営や改善を重ねた先でどのような形で売却できるのかまで想定できるかどうかが、「目利き」の核心だと木村氏は述べる。物件をそのまま評価するのではなく、将来どのような姿に仕上げられるかを描けるかどうかが、投資結果を左右するという考え方である。今回の動画は、築古アパート投資に対して漠然とした不安を抱く投資検討者にとって、判断基準を整理するための材料となる内容である。