俳優の高橋英樹さんが自身のブログで、全身麻酔により手術を受けたことを投稿しています。



高橋さんは「これから左手バネ指の手術」「一応 全身麻酔の予定です」「その為 私自身も準備が大変でした」と振り返りつつ、手術を前に「朝ごはんがなかったので 腹ペコペコペコだ！(大笑)」と、指以外の調子は極めて良さそうな様子です。









そして手術後は近しい関係者「ヒデキチーム」による投稿で「お陰様で手術は、無事に終わりまして」「夕方からは 軽い食事摂取も大丈夫とのことでございます」と報告。投稿は13時過ぎなので、数時間ほど食事を摂れない高橋さんは「『お腹が 空いた！〜〜』『あ、ああ、お腹が 空いた〜〜！』と叫んでおります」と明かされています。

ヒデキチームのみなさんは「私達は知らんぷりをして先生のご指示に従っております」とのこと。それから数時間後の夕方の投稿で、やっと「夕食を食べることが出来ました 嬉しいなあ（笑）」と高橋さんは安堵を知らせています。









高橋さんは「3ヶ所 切開したので結構痛かったのです(泣)」と明かしつつも、翌朝の投稿で「お陰様で回復が早い私」「食べられるだけで嬉しいなあ！」と報告。「手のひら中央下は十何針か縫いました」「あとのキズは四か五針くらい」と知らせていて、傘寿を過ぎても少々の痛みを物ともしない元気さを見せています。





