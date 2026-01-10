ブラックすぎる韓国ドラマ制作現場の実態　スタッフに長時間労働を強いた制作会社が謝罪「重く受け止める」

日本でも数多くの人に愛されている韓国ドラマだが、その制作現場には依然として課題が残されているようだ。

今度は、スタッフが週65時間におよぶ長時間労働を強いられているとの疑惑が提起され、ドラマ制作会社が頭を下げた。

1月9日、Genie TVオリジナルドラマ『ジョンボドクター』（仮題）の制作会社であるザ・スタジオMは「まず、ドラマ制作現場で発生した問題によりご心配をおかけした点、そして何より現場で最善を尽くしてくださったスタッフの皆さまに、心よりお詫び申し上げる」と謝罪した。

続けて「ザ・スタジオMは、撮影時間に関して提起された問題を重く受け止めており、制作会社として責任ある姿勢でこれを解決していきたい」と述べた。

さらに「制作会社は効率的な制作環境を整えるため、撮影スケジュールの調整や運営方式の見直しを行ってきた」と説明した。

そのうえで、「逼迫した制作現場の状況を考慮し、スタッフの皆さまに説明し意見を収集する手続きを経たものの、結果としてスタッフの実際の撮影強度や蓄積された疲労度を十分かつ細やかに把握できなかった点について、制作会社として重い責任を感じている」と伝えた。

『ジョンボドクター』に出演するイ・ジェウク（左）とシン・イェウン

これに先立ち、1月8日、ハンビッメディア労働人権センターが「ENAで放送予定のGenie TVオリジナルドラマ『ジョンボドクター』において、週52時間を超える長時間労働が行われていることを確認した」と明らかにしていた。

同人権センターによると、昨年9月に初撮影を開始した『ジョンボドクター』は、12月だけで3週連続、週63時間の撮影が行われた。今年1月5〜11日には週65時間の撮影を計画していたという。

ハンビッメディア労働人権センターは「現在までの全撮影期間15週のうち、5週が週52時間を超える違反となっているのは、近年のドラマ制作現場では例を見ない違反頻度だ」とし、「これに往復3時間以上の長距離移動まで考慮すれば、15週中7週が違反に該当する」と指摘した。

2018年の勤労基準法改正以降、労働・市民社会の取り組みによって、ドラマ制作現場では週52時間基準が相当程度定着したという。最近のドラマ制作現場では、休憩時間を除き、1日13時間の撮影を週4回行う形が慣行として定着しているとされる。

こうした状況を踏まえれば、『ジョンボドクター』の長時間労働は批判されてしかるべきだろう。

韓国ドラマの完成度の高さは、世界的にも高く評価されている。しかし、その陰で長時間労働が常態化し、制作現場の負担が放置されているのであれば、その成功は決して健全とはいえない。

作品の完成度と同時に、制作過程の健全さもまた、評価されるべき時代に来ているのではないだろうか。