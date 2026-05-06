写真はイメージ（metamorworks／Shutterstock.com） 雇用環境を見渡すと、改善が進んでいると思われるような話がいくつも見られます。4月に新入社員を迎えた職場も多いと思いますが、初任給の上昇もその一つです。月額30万円や40万円といった話題に驚きを感じることも少なくなってきました。また、働き方に関する制度面でも変化が見られます。週休3日制などは時折話題になりますが、かつて働き方改革という言葉すら一般的では