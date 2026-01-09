この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【27卒】「社会人苦労するよ」2社早期内定の優秀就活生にキャリアのプロがガチアドバイス」と題した動画を公開。すでに2社から内定を得ている優秀な就活生が抱える「自分に自信がない」という悩みに対し、キャリアのプロが「それは『現実的』という強み」と分析するなど、ユニークな視点からアドバイスを送った。



動画には、相談者として専修大学3年生のヨシダ氏が登場。自身の悩みについて「自分に自信がないこと」だと打ち明け、「判断がどうしても他人軸になる」「自己主張が突き通せない」と具体的に語った。ヨシダ氏は、この性格が承認欲求やプライドの高さの裏返しであると自己分析していることも明かした。



この悩みに対し、キャリアコンサルタントのトイアンナ氏は、ヨシダ氏の傾向を「『現実的』という強み」だと指摘。周囲が夢見がちなアイデアで暴走する際に「お前ら現実を見ろ」とブレーキをかける重要な役割を担えると分析した。その上で、「俺がいなかったらこの会社はとっくに破滅してる、みたいな自信のつけ方もある」と、一風変わった自己肯定の方法を提案した。



また、同じくプロとして参加した村岡大樹氏は、ヨシダ氏のようなタイプが入社後に陥りがちな罠について言及。「会社を変えようとしたり、会社に『これおかしい』って言ったりする」タイプと指摘



さらにトイアンナ氏は、プライドの高さと自信のなさの関係性について「プライドが高い人は、プロセスを褒められると自己効力感が上がる」と解説。結果ではなく準備段階の努力を自分で認めることの重要性を示唆し、議論を締めくくった。



就活対策なら「しゅんダイアリー」！

https://shundiary.jp/



株式会社Diaryホームページ

https://diary-inc.com