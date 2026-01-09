この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が、「【カルディ】2026年1月最新✨美味しくて何度も買っている季節限定商品が再登場！見逃し厳禁です！」と題した動画を公開。季節限定の新商品やリピート購入品を多数紹介し、特にオススメの商品として「クッパ3種」を挙げ、その魅力を詳しく解説している。



動画でなかべぇさんは、カルディで購入した商品を「新商品」「初購入」「リピート商品」に分けて紹介。中でも、ご飯にかけるだけで手軽に楽しめるレトルトのクッパシリーズ3種（ソルロンクッパ、ユッケジャンクッパ、テジクッパ）を実食レビューし、その違いを伝えた。



特に「個人的には3つの中で1番好み」と評価したのが「ユッケジャンクッパ」だ。牛肉や椎茸、ぜんまい、豆もやしなど具沢山で、「旨辛スープでジワジワと辛さが増してくる」本格的な味わいが特徴だという。一方で、最もマイルドな「ソルロンクッパ」については、「牛骨の旨みたっぷりだけど臭みはほとんど感じません」「お肉もほろほろ柔らかい」と、その優しい味わいを高く評価した。



なかべぇさんは、これらクッパ3種を「今回一番オススメしたい商品」と結論付けた。温かいご飯にかけるだけという手軽さでありながら、それぞれに本格的な味わいが楽しめる点が最大の魅力であると総括。気になる方はぜひ味わってみてほしいと締めくくった。