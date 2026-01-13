この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産紹介チャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【最安値】神奈川県の激安物件を調査してみた。」と題する動画を公開。宅建士のテラさんと進行役のゴリラさんが、神奈川県内の衝撃的な激安物件を巡り、その実態をリポートした。



最初に訪れたのは、横浜市港北区にある築59年の物件。家賃は1万8千円だ。1階には営業中の美容室が入っており、歴史を感じさせる外観に一同は「かなり渋い」と期待を高める。部屋は4.5畳の和室で、共同トイレ、風呂なしという条件。室内は比較的綺麗に管理されているかと思いきや、キッチンで衝撃の光景が広がる。ステンレス製のシンクには鮮やかな緑色の苔が生えており、出演者は思わず「植物が光合成をしております」と驚きの声を上げた。さらに壁の一部には穴が開き、ガムテープで補強されている箇所も見つかり、ゴリラさんは「この家はヤバい」と苦笑した。



次に一行が向かったのは、横浜市鶴見区にある築63年というチャンネル史上最古の物件。家賃は2万8千円で、室内にはエアコンや冷蔵庫、電子レンジ、さらにはブラウン管テレビまで備え付けられている。しかし、ここでもキッチンのシンクには苔が発生。さらに床は水漏れの影響で崩壊しており、足元がおぼつかない危険な状態であった。共用部のトイレは扉が閉まらず、ゴリラさんは「野天風呂みたいなトイレ」と表現。昭和の面影を色濃く残す物件の数々に、終始驚きが隠せない様子だった。



