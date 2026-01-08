人気ユーチューバー・Rちゃん（29）が3日深夜に中京テレビなどで放送された「THE 的中王 2026」に出演し、“毎月30万円課金する”ことを明かした。

“最強占い師”3人が芸能人のプライベートを予言して対決を繰り広げる番組。Rちゃんは「占い大好きで、占いに毎月30万とかめっちゃ課金してるんです」と驚きの課金額を明かし、「人よりも占いを信じてる」と自身の考えを披露。共演のフリーアナウンサー・中川安奈やお笑いコンビ「レインボー」は「えーっ！」と驚きの声を上げた。

昨年11月は「男うざいモード」だったそうで「いつも恋してるんですけど、めっちゃウゼーと思って気になる人3人ともキレ散らかして3人中2人ブロックした」と恋人候補だった男性2人をLINEでブロックしてしまったことを告白。

中川が「すごーい！」と驚くと、Rちゃんは「私がLINEしてるのに返事遅いって何？と思って。返事遅いんだったらLINE消せよと思ってブロックした」とブロックした理由を説明。

占い師の莉瑠さんが「2026年は仕事（運）の方じゃないかな。2027年に出会いありますけど、気を付けた方がいい男性が2026年に出るので。変な男に気を付けた方が」と男性運を占うと、Rちゃんは「もう、また!?もう、やだぁ！」と悲鳴を上げていた。