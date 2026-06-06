タレントの福留光帆が５日配信の「しくじり先生俺みたいになるな！！」（ＡＢＥＭＡ）に出演した。ＭＣのオードリー若林正恭から「最近しくじったことはありますか？」と尋ねられた福留は「恋愛がうまくいかな過ぎる。どうしたらいいか分からなくて、深夜に電話占いに５万円課金した」と告白した。若林が「アレやる人いるの？」と突っ込むと福留は「１分４００円ぐらい」と詳細を語り始めた。「（占い師）８人くらいと電話