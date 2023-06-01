5月30日は「一粒万倍日」と「大安」が重なる、とても縁起の良い日です。開運を引き寄せるおすすめの過ごし方を、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。5/30（土）は「一粒万倍日」＆「大安」のラッキーデー！笑顔は幸運のスイッチ。たくさん笑って、幸せを引き寄せて笑うほど運が上向く日。友人との楽しい会話で盛り上がり、お笑い番組や動画で思いきり笑いましょう。笑うほどに運気が活性化し、行動力も生まれていき