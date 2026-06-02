プロ野球・読売巨人軍は5月26日、阿部慎之助監督の辞任を発表した。前日に起きた家族間トラブルは、球界を超えて社会的な議論を呼ぶ出来事となった。その理由の1つは、長女が助けを求めた最初の相手が「ChatGPT」であることだ。宗教学者の島田裕巳さんは「この事件は極めて重要な意味を持っている。これまでの常識をくつがえす革命的な出来事かもしれない」という――。現役時代の読売巨人軍・阿部慎之助前監督（2012年）（写真＝S