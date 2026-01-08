明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・卸売売上高

００：００ 米・卸売在庫

０５：００ 米・消費者信用残高

０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１６：００ 独・鉱工業生産

１６：００ 独・貿易収支

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１６：４５ 仏・消費支出

１９：００ ユーロ・小売売上高

２２：３０ 米・雇用統計

２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２２：３０ 米・平均時給

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：コシダカＨＤ<2157>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，Ｆブラザーズ<3454>，リソー教育Ｇ<4714>，マルゼン<5982>，技研製<6289>，フロイント<6312>，ローツェ<6323>，前沢工<6489>，安川電<6506>，古野電<6814>，小津産業<7487>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，インターアク<7725>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，ヤマトインタ<8127>，チヨダ<8185>，リンガハット<8200>，ＭｒＭａｘ<8203>，毎コムネット<8908>，和田興産<8931>，ビーウィズ<9216>，バリュエンス<9270>，乃村工芸社<9716>，ＣＳＰ<9740>，オオバ<9765>，ベルク<9974>，タキヒヨー<9982>ほか



出所：MINKABU PRESS