ベスト16が決定！ 3回戦で東山vs福岡大大濠【春高バレー男子3日目】

第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）の男子2回戦が7日（水）に行われた。

シード校で2回戦から姿を現した近江（滋賀）はBコート第1試合で川内商工（鹿児島）と対戦。どのセットも拮抗した戦いとなり、互いに1セットずつ取り第3セットを迎えた。序盤は近江のリードとなったが川内商工が4連続得点で前に出ると、勢いそのままこのセットを取り切りセットカウント2-1で勝利した。

Bコート第3試合は注目のカードとなった東山（京都） vs 東北（宮城）の戦いが行われた。齋藤航と岩田怜緯が躍動した東山が終始リードする展開となりストレートで勝利。東山は福岡大附大濠（福岡）が待つ3回戦へと駒を進めた。

7日（水）に行われた春高バレーの男子2回戦の結果、および8日（木）に開催される男子3回戦の組み合わせは以下の通り。

⬛︎春高バレー2026男子2回戦試合結果（1月7日開催）

近江（滋賀） 1-2 川内商工（鹿児島）

福井工大福井（福井）2-0 岡山東商（岡山）

佐賀学園（佐賀） 0-2 日本航空（山梨）

都城工（宮崎） 2-0 松本国際（長野）

東山（京都） 2-0 東北（宮城）

福岡大大濠（福岡）2-0 小松大谷（石川）

東海大札幌（北海道）0-2 東洋（東京）

土浦日大（茨城）2-1 高岡第一（富山）

関根学園（新潟）1-2 東海大相模（神奈川）

雄物川（秋田）2-0 安来（島根）

市立船橋（千葉）1-2 崇徳（広島）

春日部共栄（埼玉）0-2 清風（大阪）



⬛︎春高バレー2026男子3回戦対戦カード（1月8日開催）

駿台学園（東京）vs 日本航空（山梨）

川内商工（鹿児島）vs 福井工大福井（福井）

崇徳（広島）vs 清風（大阪）

都城工（宮崎）vs 静清（静岡）

市立尼崎（兵庫）vs 雄物川（秋田）

東洋（東京）vs 東海大相模（神奈川）

福岡大大濠（福岡）vs 東山（京都）

土浦日大（茨城）vs 鎮西（熊本）

