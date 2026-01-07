Â¿¿ô¤Î»¦³²Í½¹ð¼õ¤±À¸ÃÂº×Ãæ»ß¡¡¤æ¤ê¤Ë¤ãP¥¢¥¤¥É¥ëGÃ¦Âà¤ÎÅ·µÜ¤·¤å¤Ê¡Ö¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿Íµ¤TikToker¡¦¤æ¤ê¤Ë¤ã¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPretty¡¡Chuu¡×¤òÃ¦Âà¤·¤¿Å·µÜ¤·¤å¤Ê¡Ê20¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£11Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿À¸ÃÂº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¤Î»¦³²Í½¹ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ç¡ÖÅ·µÜ¤·¤å¤ÊÀ¸ÃÂº×2026¡¡Ãæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÅ·µÜ¤·¤å¤ÊÀ¸ÃÂº×¡Ø°¦¤Î¤·¤å¤Ê¤¤¤Ñ¡¼¤Ç¥á¥í¥á¥í¤Ë¤µ¤»¤Á¤ã¤¦¤â¤ó¤Ã¡Ù¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢SNS¾å¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤äDMÅù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¿ô¤Î»¦³²Í½¹ð¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±¿±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤êÀ¸ÃÂº×¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Å·µÜ¤Ï¡Öº£²ó¡¢À¸ÃÂº×¤¬Ãæ»ß¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¼«¿È¤â¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¡¢½Ð±é¼Ô¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁ´°÷¤Î°ÂÁ´¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´Éô¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÏÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤ÎÀ¸ÃÂº×¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âSNS¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok¡¦Instagram¡¦X¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁÛ¤¤¤â³èÆ°¤â¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢YouTube¤Î³èÆ°¤Ë¤âËÜµ¤¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç·¿´ë²è¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤¿É¬¤º¡¢¾Ð´é¤Ç²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Pretty¡¡Chuu¤ÏºòÇ¯8·î¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎºØÆ£ÂÀ°ì»á¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅ·µÜ¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¼Õºá¡£ºØÆ£ÂÀ°ì»á¤ò±¿±Ä¤«¤é½ü³°¤·¡¢Å·µÜ¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¿½¤·Æþ¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£