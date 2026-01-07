７日放送のフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）では、栃木県の県立高に通う男子生徒がトイレとみられる場所で他の生徒に暴行を加える約９秒間の動画がＳＮＳ上で投稿され拡散している問題で同県の福田富一知事が６日に会見。怒りをあらわにした上で７日中に情報をまとめ発表するように指示したことを明かしたことを報じた。

ＭＣの俳優・谷原章介が「うちで報じているものに関しては強めのモザイクをかけて、ぼかしを入れてますけど、実物としてネット上に出回っている動画というのはモザイク等かかってないものもあって…。それだと被害を受けている生徒がその場をごまかすように、うっすら笑みを浮かべているよう見えるんです。それも非常にせつないんですよ」と話すと、スペシャルキャスターを務める歌手で俳優の武田鉄矢も「胸が痛くなりますね」と同調。

その上で「こういう思春期の頃というのは暴力ってのは本当にあるんですよね。自分の思春期にもありました」と続けると「私、ちょっとニセ者の中学校の先生をやっていたことがあるんですけれども、その時は目を離すとね。必ず決闘とかってのをやってるんですよ」と往年の名作ドラマ「３年Ｂ組金八先生」で主人公の教師・坂本金八を演じた過去を回顧。

「でも、今のこの動画と根本的に違うのはね。陰湿じゃないんですよ。これは決闘じゃないんですよ。その暗さがものすごく胸に重く、暗く響いてくるんですよね」と続けていた。