『映画ラストマン -FIRST LOVE-』皆実（福山雅治）と初恋の人・ナギサ（宮沢りえ）の再会シーンの本編映像公開

福山雅治が主演を務める『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（公開中）より、物語を象徴する冒頭シーンの本編映像が解禁された。

■“FIRST LOVE”というサブタイトルを象徴する切なさ溢れる映像

解禁となったのは、物語の冒頭、皆実（福山雅治）の初恋の人・ナギサ（宮沢りえ）と娘のニナ（月島琉衣）が謎のテロ組織から追われたところを皆実に救われ、なんとか在札幌米国総領事館に逃げ込む場面。

ふたりの安否を気遣い近づく皆実に「FBI特別捜査官・皆実広見、ラストマンの保護を求めます」と助けを求めるナギサに「アグリーです」と答えつつ、手を差し出す皆実。そして、その手を取り、握手を交わすナギサの眼には涙が――。

その刹那、ふたりで過ごした思い出がフラッシュバックのように映し出され、本作の“FIRST LOVE”というサブタイトルを象徴するような、切なさ溢れる映像となっている。

■映画情報

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』

大ヒット上映中

出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮沢りえ

脚本：黒岩勉

主題歌：福山雅治「木星 feat. 稲葉浩志」

監督：平野俊一

配給：松竹

(C)2025映画「ラストマン」製作委員会

■関連リンク

『ラストマン』作品サイト

https://www.lastman2025.jp