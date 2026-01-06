歌手松山千春（70）が4日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。一部のお笑い芸人が披露した漫才に苦言を呈した。

「お笑い界が酷いな。何なんだ、クソ面白くもない漫才、コント。最低で下品でしょうもないな」と切り出した。

理由としては「やっぱり、漫才うんぬんも下ネタの方に行っちゃったら終わりだって」と語った。

さらに「よく言ったよな、俺ら本当にメンバーと一緒にコンサートツアーが出かけた時に飯を食っていろんなを話をするんだけど、最後は下ネタになるんだよ。そしたら『おい、今日も下ネタになったら終わりだぞ？』と。それで解散っていう形になるんだけど」と当時を回想。「やっぱりちょっと考えてくれよ。漫才協会の皆さん、なぁ？」と投げかけた上で「あまりにも話がつまらなくて。むやみやたらに怒ってみたり怒鳴ってみたり。そして仲間内だけではウケるのかもしれないけど、画面を見ている我々には1つもウケないようなことを。あんなもんに時間をやっていいのかなって思うわな」と語った。

続けて「紅白終わったら、2日とかさ。お笑いばっかりの番組だからな。それ見るたびに腹が立つわけだよ」と話した。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。