「久々に会った女性が、以前の印象とかけ離れていてガッカリ…」という経験がある男性は多いようです。では、男性は女性のどんな変化に失望してしまうのでしょうか。『スゴレン』男性読者に聞いた「久々に会った男性に『残念な子になったな…』と幻滅される振る舞い」を紹介します。【１】以前はお酒が苦手そうだったのに、ビールをグイグイ飲んでいる「騙された気分になる。初めて会ったときから、素直に飲めばいいのに」（２０代