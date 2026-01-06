2026年のチョコボール「おもちゃのカンヅメ」発表 メダルゲームができる“金”のキョロメダル缶登場
森永製菓は、子どもから大人まで幅広い世代に愛されている「チョコボール」の「くちばし」（開け口）にある“金”のエンゼル1枚、または“銀”のエンゼル5枚を集めて必ずもらえる「おもちゃのカンヅメ」から、新たなカンヅメ『金のキョロメダル缶』が登場し、1月下旬から発送する。また、平成リバイバルブームに着目し、平成初期に一世を風靡した「キョロちゃんショップ」シリーズから「縁起ものキョロちゃん」を復刻。7日から「金の招き猫キョロちゃんストラップ」、2月3日からは4種類の「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ」が当たるキャンペーンを開催する。
【写真】2025年に登場した『キョロクレーン缶』
「おもちゃのカンヅメ」は、「チョコボール」が発売した1967年から59年続くキャンペーン。金・銀のエンゼルを当てて応募する仕組みで、おもちゃのカンヅメの中身はヒミツ（当てた人しか分からない）というワクワク感が好評となっている。
今回のテーマは、“金”のエンゼルからくるチョコボールの楽しさを象徴する「金」。第57種類目となる「おもちゃのカンヅメ」は、キダルトの注目を集めるメダルゲームに着目した。老若男女の遊びゴコロをくすぐる金の“メダルゲーム”となって登場する。「金のキョロメダル缶」は、クエックエックエ〜♪でおなじみの「チョコボールのうた」を聴きながら、キョロちゃんをモチーフにしたメダルゲームにメダルを入れて楽しむ。メダルで押し出して獲得できるのはヒミツのおもちゃ。メダルゲームの楽しさと中身が気になるワクワク感を体験することができる。
発送は1月下旬より開始。また、今なら昨年登場した「キョロクレーン缶」と2種類から好きな方を選択できる。さらに、キョロちゃんの公式Xをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで応募可能な「金の招き猫キョロちゃんストラップ当たる！」キャンペーンを7日より実施。「縁起ものキョロちゃん」を今年のテーマであり遊びゴコロをくすぐる“金”で復刻した限定品で、合計100個用意している。
「チョコボール」を2箱購入したレシートで応募すると、2月3日から9月1日まで毎月抽選で合計960人に「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ」が当たるキャンペーンを実施。まねきねこ・だるま・ししまい・うちでのこづちの衣装を着た全4種類のキョロちゃんのうちいずれか１種がランダムで当たる。応募方法、対象商品など詳しくは2月3日午前11時以降、特設サイトにて。
「縁起ものキョロちゃん」とは、2001年に発売した「キョロちゃんショップ」の第5弾。「キョロちゃんクラブ」「キョロちゃんショップ」は1995-2003年に発売し、一世を風靡した。当時最も集めていた小中高生は、現在30代後半〜40代。縁起ものキョロちゃんは21世紀を記念した、にぎやかでおめでたい雰囲気が好評だった。
