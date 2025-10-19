森永製菓は、サンリオのキャラクター･シナモロールとコラボレーションした「チョコボール 北海道ミルク」を10月21日から期間限定で発売する。なくなり次第終了。また、定番のピーナッツ･キャラメル･いちごもポムポムプリン･ポチャッコ･マイメロディとコラボした限定デザインとし、10月下旬から2026年1月下旬までの期間限定で発売する。合わせて、10月21日から11月20日までの間、対象のチョコボールを購入すると、オリジナルグッズ