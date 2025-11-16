森永製菓の人気チョコレート「ダース」から、冷凍でも常温でも楽しめる新食感「アイスダース」が登場♡12月1日より東京駅「森永のおかしなおかし屋さん」にて1,000個限定発売。冷凍でパキッと、常温でとろりと、ひと口で2つの食感を楽しめる特別なチョコレートです♪価格は税込1,620円、12月12日の「ダースの日」に向けた特別な売り場も展開されます。 冷凍でも常温でも楽しめる新食感 「