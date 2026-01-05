¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð±é¤òºÇ½é¤Ï¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¿´ÊÑ¤ï¤ê¤µ¤»¤¿¡ÖNHK¤ÎÆÃÊÌ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡×
¡Ö25Ç¯Ëö¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¸åÈ¾Àï¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ÏºòÇ¯¤«¤é2.5¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ35.2¡ó¤È¹¥À®ÀÓ¡£¤ä¤Ï¤ê¤½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤ÏÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ÏNHK´Ø·¸¼Ô¡£25Ç¯Âç¤ß¤½¤«¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡ÖNHK¤ÏÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·À»»Ò¤µ¤ó¤Ï¡È·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ©¤ÄÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤·¤Æ°ìÅÙ¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤êº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦NHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
°¦Ì¼¡¦º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬35ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï21Ç¯¤Î¤³¤È¡£À»»Ò¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ò¼Âà¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï°ìÅÙ¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤Èº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç²¿ÅÙ¤«¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬11Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£2¿Í¤Ç¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¦Ì¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÈá¤·¤ß¤Þ¤Ç»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¹´Â«»þ´Ö¤âÄ¹¤¤¤¿¤á¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Àº¿À¾õÂÖ¤ÇËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤È¤³¤í¤¬¡¢»öÂÖ¤ÏµÞÅ¾¡£À»»Ò¤Ï¹Í¤¨¤òËÝ¤·¤Æ½Ð¾ì¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£12·îÃæ½Ü¡¢¡Ø¹ÈÇò¡ÙËÜÈÖ¤Î¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö12·î18Æü¤Îº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤¬¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ç21Ç¯¤Î½Ð¾ì¼Âà¤Ïº£¤Ç¤â¿´»Ä¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¡£5Ç¯±Û¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î¶¡ÍÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢À»»Ò¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿»×¤¤¤¬¡½¡½¡£
¡ÖNHK¤¬À»»Ò¤µ¤ó¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Èµæ¶Ë¤Î¥È¥ê¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌÏÈ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ï¹ÈÁÈ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÁÈ¤Ë¤âÂ°¤µ¤º¡¢ÈÖÁÈ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÌò³ä¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌÏÈ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ï´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¡£Áè¤¤»ö¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç½ã¿è¤Ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¡¢À¸Á°¤Îº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤È¹çÃ×¤¹¤ëÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦NHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
Á°½Ð¤Î²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Çº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤È¤ÎÌóÂ«¤Ï²Ì¤¿¤·¡¢¡È¤³¤ì¤Ç¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÏºÇ¸å¡É¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡£º£¸å¤ÏºÆ¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
À»»Ò¤Î²ÎÀ¼¤ÏÅ·¹ñ¤Îº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£