“声優界ナンバーワン・グラビアン”井口裕香、美尻＆豊満な胸元あらわ
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、5日発売の『週刊プレイボーイ』3＆4号（集英社）のグラビアに登場する。
【写真】美尻をあらわにした井口裕香
声優、歌手としての活動はもちろん、最近ではグラビアの仕事が急増。Xでも「最近の尻事情 もちもち尻を目指してトレーニングだけでなく ちゃんと湯船につかって角質をやわらかくさせて血流良くして（ケツだけに）（は？）」とお尻のケアを報告するなど、グラビアへの意欲を感じる投稿を行っている。
今回のグラビアでも、そんな井口の美尻や豊満な胸元があらわに。圧巻のボディを披露している。
同号には、溝端葵が表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場。そのほか、竹中知華、天羽希純、豊島心桜、ちとせよしの、ちばひなの、星野凛が登場する。
