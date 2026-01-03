1.スコティッシュフォールド

丸い顔に丸い目、折れ曲がった耳が特徴のスコティッシュフォールド。かわいらしい外見で人気の猫種です。とても人懐こく、知らない人にも寄っていくほど。穏やかな性格なので、飼いやすく、先住猫や他のペットがいても仲良くなれます。その反面、寂しがりやなのでひとりでの長時間のお留守番は苦手です。

スコティッシュフォールドというと折れ耳のイメージがありますが、耳が折れているのは全体の3割ほどだといいます。性格的には耳が折れているか立っているかで変わることはありません。ただ、折れ耳の方が耳の疾患や遺伝的な病気を発症しやすいともいわれています。

2.ブリティッシュショートヘア

体全体ががっしりとしていて丸みをおびているブリティッシュショートヘア。ビロードのようななめらかな手触りの被毛が特徴的です。毛色はブルーが一般的ですが、他にも様々なカラーやパターンが存在します。

性格的にはおとなしく、あまり鳴くこともありません。そのかわり、騒がしい場所も苦手です。静かで落ち着ける環境を用意してあげましょう。

マイペースで自立心が強いので、しつこく構うと嫌われてしまうかも。抱っこなどは得意ではありませんが、甘えん坊の面もあり、気づくと飼い主さんのそばにいるかも知れません。

3.ペルシャ

ふわふわの長い被毛とふさふさのしっぽが特徴のペルシャも丸いフォルムの猫種です。気品のある外見から「猫の王様」と呼ばれています。低い鼻も特徴的です。

穏やかな性格で、あまり活動的ではありません。鳴くことも少なく、静かに過ごすのを好みます。抱っこは苦手なことが多いですが、懐かないわけではなく、甘えたいときには寄ってきてくれるでしょう。

長毛種なのでブラッシングやシャンプーなどの被毛のお手入れが欠かせません。また、鼻が低いために目ヤニが出やすいので、ケアが必要です。

4.マンチカン

マンチカンは、まんまるの顔と短い足が特徴の猫種です。目が離れ気味で、とても優しく愛らしい雰囲気を持っています。

性格的にも優しく穏やかです。足は短いですが、運動は大好き。好奇心も旺盛です。ただ、その体型から高い所へ登るのは得意ではありません。キャットタワーなどは低めのものを用意してあげましょう。

ただし、すべてのマンチカンが短足というわけではなく、長い足を持つマンチカンの方が多いのだとか。マンチカンには短毛も長毛もあり、クリームやブラウン、レッドなど、毛色のカラーバリエーションも豊富です。

まとめ

まんまるな体型の猫はどの猫種であっても穏やかでのんびりした性格の猫が多いようです。あまり活発ではないため、運動不足になりやすい傾向があります。

もともと丸いフォルムをしているので、体重が増えても気づかないかも知れません。特に長毛種ではわかりにくく、気づくのが遅れてしまいがち。日頃から運動不足に注意するとともに、体重管理にも気をつけましょう。