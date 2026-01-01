¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù»Ñ¤¬·ãÊÑ¡ª¤ªÀµ·î¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«¡¡ÇÏ¼ª»Ñ¤Î¥«¥Ê¥ò¡õ¤·¤Î¤Ö¡õÌªÍþ¤¿¤Á¿·¥°¥Ã¥ºÅ¸³«
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ufotableÉÁ¤²¼¤í¤·¤ªÀµ·î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ãº¼£Ïº¤ä¥«¥Ê¥ò¡¢Á±°ï¤Î¤Û¤«¤·¤Î¤Ö¡¢µÁÍ¦¡¢ÌªÍþ¡¢°Ë¹õ¤¬ÇÏ¼ª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇÏ¼ª»Ñ¤ÎÉÚ²¬¡õ¤·¤Î¤Ö¡ª¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ªÀµ·î¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¤Î¥°¥Ã¥º¡¡
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡ÚÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ÛËÜÇ¯¤â¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ufotableÉÁ¤²¼¤í¤·¤ªÀµ·î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ªÀµ·î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤âÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
