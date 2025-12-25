【2本でお得 ニンテンドーカタログチケット】 1月30日23時59分まで 発売予定

任天堂は、「Nintendo Switch Online」加入者限定商品「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」（以下、ニンテンドーカタログチケット）の販売を、1月30日23時59分をもって終了する。

「ニンテンドーカタログチケット」は、任天堂ソフトを中心とした対象ソフト2本を税込9,980円というお得な価格で手に入れることができる、「Nintendo Switch Online」加入者限定商品。購入したチケット（2枚セット）は、購入から1年間、好きなタイミングで対象ソフトのダウンロード版と引き換えることができる。ニンテンドーカタログチケットの有効期限は購入から1年間。例えば、1月30日0時に購入した場合、2027年1月29日23時59分まで利用できる。

なお、Nintendo Switch 2用のソフトは対象外。現在対象のソフトとして最も新しい作品は2025年12月4日発売の「メトロイドプライム4 ビヨンド」となっている。ニンテンドーカタログチケット販売終了後も、引き換え対象ソフトは追加される予定。

□任天堂の「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」販売終了に関するお知らせのページ

