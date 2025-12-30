同居する交際相手男性・Aさんの乳首や指を切断したなどとして、傷害の罪で逮捕、起訴された佐藤紗希被告（23、2025年4月の逮捕当時）。その第3回公判が12月10日、大阪地方裁判所で開かれた。

【写真を見る】SNSにはシスターに仮装している姿や、キャバクラ時代の写真が多数

起訴状によると、佐藤被告は事件当時21歳だったAさんの左乳頭を切断し、加療10日間を要するケガを負わせた件、斧で左薬指を切断し回復不能としたケガを負わせた件、さらに拳で耳や鼻付近を複数回殴打し、加療3日間のケガを負わせた件で逮捕、起訴されている。

コスプレイヤーとしても活動していた佐藤被告。これまでの公判で、被告人はすべての起訴事実を否認しており、A氏の証言の信用性が重要なポイントとなっていた。出廷したA氏からは、被告人女性の身の毛もよだつような犯行態様が語られた--裁判ライターの普通氏がレポートする。【全3回の第1回。本文には一部ショッキングな犯行態様が含まれます】

「自分に深く傷をつけたほうと付き合う」

検察側の証人尋問で出廷したAさんは、一見してモデルかと思うような端正な顔立ちで、服装にもこだわりが見られた。尋問に際し、相手の質問の意図を正確に汲むような知的さも感じられる。受け答えに際し、右手でよく髪や顔を触っていていたが、傷つけられた左手はポケットからほぼ出さなかったように思う。Aさんが語った被告人との出会いなどの概要は、下記の通りである。

2人はAさんが高校生のころ、佐藤被告の容姿に好感を抱いてダイレクトメッセージを送ったことで知り合ったという。佐藤被告はAさんの2つ年上だ。

佐藤被告は当時大阪に住んでおり、Aさんは関東の実家に住んでいた。ある日、佐藤被告から「家出をして東京に来た」「寝るところがない」と連絡を受け、好意から実家に1か月ほど滞在させた。そのころ、肌が青くなるまで噛まれたり、「痛いのを我慢しているのが好き」などと言われたという。

その後、佐藤被告は大阪に帰ったが、Aさんの好意は変わらず連絡を続けた。佐藤被告にはKという親しい男性がいた。佐藤被告は2人を比較し、「自分に深く傷をつけた方と付き合う」と伝え、交際を望むAさんは自ら左腕の肘付近を少し切ったのだという。

その後もAさんはアプローチを続け、佐藤被告と交際することになる。遠距離であったが、佐藤被告の実家の近くにアパートを借りて半同棲生活が始まった。しかしその翌月には、警察に佐藤被告からの暴力の相談をすることになる。

「さっきの不同意性交だから」

令和5年10月、Aさんは佐藤被告が包丁を持ち出して暴れたことで通報。その際、警察から「もう会ってはいけない」と言われたものの、佐藤被告の「もうしない」という言葉を信じ、被害届を取り下げたという。

その後、2人はAさんが契約した部屋で新たに同棲生活をしていた。日常的に殴られる、耳軟骨が折れるまで噛まれるなどの被害があった。佐藤被告がKを家に招き入れてAさんを突然締め出し、トラブルになったこともあったという。また、性交の後に「さっきの不同意性交だから警察行くわ」などと言われたこともあった。なおその際は、取り調べの最中に佐藤被告が怒って出て行ってしまい、事件化しなかった。

これらのトラブルを経て、一度距離を置こうと、Aさんは知人を頼り北海道へ転居する。しかし、その翌月である令和6年7月ころに「もう暴力はふるわない」「上下関係もなくす」という佐藤被告の言葉から、最後に信じたい思いで今回の事件現場での同棲生活を始めたという。

生活保護の受給を強制

同棲してすぐ、スマートフォン、パスポート、通帳などを"渡さないとダメ"という理由で、佐藤被告の金庫に入れられた。また、「男性とのLINEでも嫉妬する」「他の人と関わるとか無理」などの理由で、Aさんを外で働かせることもなかった。

生活費には困っていなかったというが、プレゼントは欲しいという理由で、生活保護を受給するように促された。Aさんは受給のために家を探して、家賃を除いて被告人に渡していたという。

検察官「生活保護の受給には働けない理由が必要かと思うのですが」

Aさん「（佐藤被告から）メンタル面で無理だと言えって」

検察官「メンタル不調などはあったのですか？」

Aさん「被告人にずっと、障害者だから病院から診断書もらえると（言われていた）」

検察官「これまで学校などで、そういった障害などを指摘されたことはありますか？」

Aさん「ない」

検察官「メンタルクリニックではどのように診断された？」

Aさん「（診断書を）取れないと家を追い出されるかもと思い、そう見えるようアンケートに答えました」

スマートフォンを取り上げられている関係で、家族とも連絡が取れず、人に相談することもできなかった。外界から遮断され、徐々に反抗する気力もなくす中で、衝撃的な傷害行為に至る。

「やらないなら出てけ」

検察官はAさんに質問しながら、事実確認を進めた。以下はやり取りの内容を時系列に沿ってまとめたものである。

令和6年9月、乳頭を切られたとされる事件が起きる。被告人はAが自ら切断した旨の主張をしている。

Aによると、被告人が「（友人との会話で話題に出た）乳首は切っても治るらしいから切りたい」と言ってきたという。当然断るものの、「やらないなら家を出てけ、別れる」、「やらないなら私を好きじゃないよね」などと言われ、渋々許可した。

Aとしては、スマートフォンや現金を取り上げられ、知人は被告人によって関係を解消させられた人物も多かった。「私がいないと生きていけないよ」などと言われ続けたことから、家を追い出されるよりマシという考えに陥ったのだという。

その後、血が出たらすぐ洗い流せるように、そして汚れないようにという理由で、全裸で浴室に促される。Aが浴槽の中、被告人が洗い場に向かい合うようにして立っていた--。

第2回記事では、Aさんが語った「乳首切断」の恐怖、さらに別途切断した指に関して佐藤被告が行なった「とんでもない処理方法」について詳報する。

（第2回記事につづく）

●取材・文／普通（裁判ライター）