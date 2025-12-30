＜パート代は何処へ＞「働かない方がお金は貯まる」説を聞いたんだけど、本当？専業主婦が最強なの？
家計のために日々仕事を頑張っているママたちも多いでしょう。しかし働いているのにお金が全然貯まらないことに悩んでいるママもいるかもしれません。先日ママスタコミュニティには「仕事をしているときより、していないときの方がお金貯まらない？」というタイトルでこんな素朴な疑問が寄せられました。
『仕事をしていると自分にご褒美とか、子ども用品でちょっといい物を買ったり外食も増える。仕事をしていないときよりお金を使う気がするのは私だけ？』
「働くより専業主婦をしていた方がお金が貯まる」って本当？
『「今日は疲れたからお惣菜を買って帰ろう」とか「外食しよう」が専業時代より確実に増える。何か買うときも「働いてお金があるから」とワンランク上の物を買ったりとか』
『働きに出ると服装や身だしなみをきちんとしなきゃいけないのでその分、出費が増えるよね。交際費もかかる』
『70代のおばあちゃんが「外で働くより専業主婦してた方がお金貯まる」ってよく言っていた。外で働けば服も欲しくなるし、付き合いも増えるから出費が増えるって。専業主婦をして節約した方がお金貯まるらしいよ』
投稿者さんと同じように感じているママたちからは共感の声が寄せられていました。パートで働いた日は疲れて夕ご飯の支度が面倒になり、お惣菜や外食に頼るなどで食費が増えてしまうという実体験は多かったです。専業主婦のときなら節約しようという意識になるものの、「パートして頑張っているし、まあいいか」と気持ちと財布のひもが緩くなってしまうのでしょう。また家にずっとこもって人にあまり会わず、外出もしない専業主婦であれば交際費や美容代などもあまりかからないかもしれません。しかし「誰かに会うから」とコスメや洋服を新調したり、パートで知り合った同僚とランチに行けば、当然ながら支出が増えてしまうのではないでしょうか。しかし正社員フルタイムではなくパートのため、収入もそこまで多くなく、結果としてパート代と支出がトントンとなって貯金がなかなかできないという状況に陥ってしまうのかもしれませんね。
専業主婦の方がお金を使ってしまうというママも
『ないない。専業だとストレスで余計な物を買ったり食べたり。太るし全てが悪循環』
『時間がある方が食べる時間も増えるし、買い物も増える。働いているなら食べる時間も減るし、余計な買い物も減る』
『私はないな。忙しくてお金を使わなくなる』
一方で投稿者さんとは真逆の考え方をするママも一定数いました。専業主婦でずっと家にいることがストレスになり、買い物やグルメなどの消費活動でストレスを発散してしまうというママも。専業主婦だと情報収集やネットサーフィンをする時間も多いでしょう。そのため、「最近流行ってるあのスイーツ買おうかな」、「あのブランドの冬物、買っちゃおう」と欲しい物が目につきやすくなるのではないでしょうか。
貯金に回せなくても楽しみが多いパートの方が好きかも
『たしかにお金は減るけれど、自分で稼いだ分だからあまり罪悪感がない』
『マイナスにならなければ「お楽しみが増えた」ってことでいいんじゃないの？』
『ご褒美のない専業主婦人生より、ご褒美のあるパート人生を選ぶよ』
『貯金したければもっと稼げばいいだけ。フルタイムだとちょっとしたご褒美があってもお金が余る』
『パート代はない物として、専業時代と同じようにすれば貯まるよ。パート代から出しても自分のお小遣い程度ね』
パートをしているときと専業主婦のとき、どちらがお金が貯まるのか。これはその人の貯金への意識や日々の節制などによっても大きく違うでしょう。きっと投稿者さんは収入が増えることで「あれ買っちゃおう」と気持ちが大きくなる性格なのでしょう。しかし本気で貯金をしようと思っているのであれば、毎月の貯金額は決めておき、その金額以上はご褒美などに使わないようにすればいいですよね。一方でママからは「ご褒美のない専業主婦より、貯金ができなくてもご褒美のあるパートがいい」、「支出は増えるけれど、自分で稼いだ分だから罪悪感はない」といったポジティブなコメントもありました。貯金ができないことは悩ましいものの、自分で頑張って働いたパート代で得るご褒美や夕食の支度を楽にするお惣菜は決して無駄な支出ではないですよね。家計に影響が出ない範囲でこうした楽しみやご褒美をパート代で買うことは、見方によっては素敵なことだと思わせてくれる投稿内容でした。
文・AKI 編集・あいぼん