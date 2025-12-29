JRA平地G1複数勝利は3頭

中央競馬はG1有馬記念が行われた28日に、2025年の開催を終えた。今年のJRA平地G1を2勝したのは3頭で、米国で歴史的偉業を成し遂げた馬も。ファンは年度代表馬争いにも注目している。

今年のJRA平地G1で2勝したのは、桜花賞＆秋華賞のエンブロイダリー（牝3、森一）、皐月賞＆有馬記念のミュージアムマイル（牡3、高柳大）、安田記念＆マイルチャンピオンシップのジャンタルマンタル（牡4、高野）の3頭。障害ではエコロデュエル（牡6、岩戸）もJ・G1を2勝した。

25年の全日程を終え、年度代表馬の行方も競馬ファンが気になるところ。年度代表馬は報道関係者の投票結果に基づき、「JRA賞受賞馬選考委員会」で審議の上、JRA賞競走馬各部門賞（最優秀3歳牡馬など）の中から選出される。

例年なら上記のG1複数勝ちの馬の他、天皇賞・秋を制し世界レコード決着となったジャパンカップ、日本ダービーともに2着のマスカレードボール（牡3、手塚貴）が候補になりそうだが、今年は様相が違う。

フォーエバーヤング（牡4、矢作）が世界最高賞金のG1サウジカップを勝ち、日本調教馬として初めて世界最高峰の米G1ブリーダーズカップクラシックを制覇。25年に中央で走っていないが、有力候補とみられる。

年内中央出走「0」で年度代表馬になったのは、1999年にフランスG1サンクルー大賞を勝ち、凱旋門賞2着のエルコンドルパサーの例がある。X上の競馬ファンからも様々な声が上がった。

「年度代表馬論争に関しては各々の意見があっていいと思う 自分はミュージアムマイルかなと思ってる」

「年度代表馬は色々論争あるだろうけど、フォーエバーヤングに取ってもらいたい」

「エバヤンでいいとは思いますが 賛否わかれそうですね」

「今年のJRA年度代表馬ってどうなってしまうんじゃ？」

「年度代表馬はエバヤンとミュージアムマイルの一騎討ちかな」

「年度代表馬はミュージアムマイルであるべき派 『JRA』の年度代表馬だからね」

「エバヤンが今年年度代表馬取れなかったらダート馬は未来永劫選ばれなさそう」

年度代表馬や各部門賞は、来年1月のJRA賞授賞式で表彰される。



（THE ANSWER編集部）