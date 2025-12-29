この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活投資チャンネルが、YouTubeに「【ポイ活ルーティン】５５,１９２ポイント獲得（１２月１日～１２月３１日）」と題した動画を公開。2025年12月1日から31日の1ヶ月間で獲得したポイントの実績と、その具体的な手法について解説した。



動画によると、12月期に獲得したポイントは合計55,192ポイント。その内訳は、日々のルーティンである「毎月コツコツ・タダ取りポイ活」で37,106ポイント、期間限定の「キャンペーン攻略」で18,086ポイントである。



「毎月コツコツ・タダ取りポイ活」の主要なトピックとして、まず「節税ポイ活」が挙げられた。生命保険料控除を活用したニッセイの保険商品「ちょこつみ」を12月に解約し、9,700円相当の節税効果を得たという。この手法は、返戻率100%以上の保険商品を数年ごとに解約・再加入することで年利を最大化するものだが、同商品が2025年9月に改悪されたことを受け、2026年からは住友生命の「Chakin」へ切り替える戦略を明かした。また、高還元クレカの活用も再開。これまで「セゾンリボキャンペーン」で170万円分のチャージ枠を消化していたが、これが完了したため、今後は再び生活費のチャージに高還元クレカを充てていくとした。



一方、「キャンペーン攻略」では7つのキャンペーンに参加。特に「dポイント増量キャンペーン」では10%増量で6,339ポイント、「みずほ銀行 秋トク祭り」では給与受取の条件を達成し5,000ポイントを獲得した。さらに、「ANA Payのタッチ決済をApple Payで！最大100%キャッシュバックキャンペーン！」では、上限1,000円に対し997ポイント、「楽天銀行 過去最強の特典祭」では口座振替などを活用して2,500ポイントを獲得するなど、複数のキャンペーンを組み合わせることで効率的にポイントを積み上げている。



ポイ活投資チャンネルは年間45万ポイントの獲得を目標としており、今回の実績により半年間の合計獲得ポイントは220,298ポイントとなった。今後も最新のポイ活情報を発信していくとしており、年末年始も毎日動画を投稿する予定だという。