いよいよ2025年も終わりに近づき、新年がすぐそこまでやってきました！トミカのタカラトミーから「初春トミカ」シリーズ第12弾として「福舞トミカ」が登場。新年をお祝いするような縁起の良い、幸運をもたらすモチーフのデザインが施された6種の特別なトミカが登場します！
パッケージ
「福舞トミカ」は2013年から展開している「日本らしさ」、「正月らしさ」をテーマに初春を祝う商品となっています。全6種類のラインナップからどれか1個が入っているミステリーボックスとなっていて手に取ったパッケージにどの車種が入っているか箱を開けてのお楽しみ！2026年をトミカで占う楽しさが詰まっている商品となっています。【福舞トミカのラインナップ】
上段左から三菱 ランサーエボリューションⅣ（午）、トヨタ AE86 スプリンタートレノ（麒麟）、日産 フェアレディZ（白狐）
下段左からダイハツ ムーヴ キャンバス（シマエナガ）、軽装甲機動車（蟹）、UDトラックス クオン（金のわにトラック）
今回、発売に先駆けてサンプルをお借りできましたので全6種それぞれの特徴を見ていきましょう。新年を祝うおめでたいデザインのどのトミカがその手に届くのでしょうか。全てが揃うとさらに華やかに！年始のお飾りにも最適だと思います。
「福舞トミカ」全6種をチェック！ 【午（うま）】、【シマエナガ】、【白虎（びゃっこ）】
それでは全6種の福舞トミカをそれぞれの特徴を見ていきましょう。各車はつや消しのマット塗装と金色の装飾が施されており通常のトミカとは違う特別感が味わえます。
【午（うま）】デザインの「三菱 ランサーエボリューションⅣ」を見ていきましょう。午は2026年の干支になります。デザインモチーフは大地を駆け巡る午（馬）をイメージしており、つや消しブラウンのボディーカラーとランサーエボリューションIVが持つ力強さをボンネット部分に「午」の文字を入れていることで荘厳さをも表現しています。【三菱 ランサーエボリューションⅣ（午）】
【午】デザインの三菱 ランサーエボリューションⅣ
サイズ：W30×H24×D74.4mm
つや消しブラウンのボディーにゴールドのプリントが荘厳なイメージ！
ドアには馬のたてがみや羽にも見えるデザインが！
ボンネットには「午」の文字をプリントしています。エアアウトレットも塗分けされています
リアウイングの再現、リアの灯火も塗装で表現しています
ヘッドライトはクリアーパーツ！ホイールリムはゴールド！
アクション：サスペンション
ランサーエボリューションIVの4WDのメカニズムが見えるシャーシ
【シマエナガ】デザインの「ダイハツ ムーヴ キャンバス」を見ていきましょう。シマエナガは近年メディアにも取り上げられたことでファンが急増しており幸福の鳥として親しまれるかわいい小鳥です。つや消しレッドのボディーカラーに白くかわいい“雪の妖精”シマエナガの姿をプリントしていてとてもかわいい！【ダイハツ ムーヴ キャンバス（シマエナガ）】
【シマエナガ】デザインのダイハツ ムーヴ キャンバス
サイズ：W27.5×H29.5×D61mm
ドア部に集まって「シマエナガだんご」に！かわいい！
リアコンビランプはモールドも施されており、ペイントされています
ヘッドライトや灯火類はペイントされており、つや消しレッドのボディーカラーとのコントラストが楽しい
ルーフに「新春」の文字をプリントしています
タイヤはホワイトでシマエナガのイメージ！ホイールはゴールドメッキで華やかな印象です
ムーブ キャンバスの丸っとしたシルエットとシマエナガの丸っとしたイメージがぴったり！
シャーシ側もレッドになっています
【白虎（びゃっこ）】デザインの「日産 フェアレディZ」を見ていきましょう。白狐は人々に幸運をもたらす白い狐で、古代中国に由来する神話上の霊獣です。つや消しホワイトで彩られたフェアレディZはつや消しレッドのルーフで華やかさを醸し出し、ボンネットに白虎を描くことで躍動感と神々しささえ感じられます。ドア部には扇と梅が描かれて春を迎える華やかさを表現しています。【日産 フェアレディZ（白狐）】
【白虎】デザインの日産 フェアレディZ
サイズ：W32.3×H23.8×D73.7mm
ホイールはゴールドメッキ
つや消しホワイトの中にレッドの差し色が入り華やかな印象
ドアには扇と梅が描かれます。ドアノブもペイントされるなど細かい！
ボンネットには白虎が描かれています
フェアレディZの躍動感のあるシルエットが白虎のしなやかさとマッチします
アクションとして左右ドアが開閉します。扇を広げたようでめでたい！
アクション：サスペンション
シャーシはブラックになっていて引き締まります
