気温が下がり始め、愛車のツヤ出しや小キズ対策を行うユーザーが増える10月。

特にワックスは「黒艶」「白艶」「ハンネリ」「コンパウンド入り」など種類が多く、選ぶのが難しいアイテムでもある。

この記事では、2025年10月のオートバックス／イエローハット売れ筋ワックスTOP10を紹介する。

※2025年10月の販売データをもとに作成しています。

売れ筋 ワックス ランキング 1位

オートバックス 1位 リンレイ キズ消しWAX ふき取り不要 黒艶

黒系ボディの小キズを簡単に隠し、深みのあるツヤを出せる人気商品。ふき取り不要の手軽さも支持の理由。

イエローハット 1位 リンレイ キズ消しWAX ふき取り不要 黒艶

黒・濃色車用ワックスとして定番のモデル。高い艶出し性能と扱いやすさが人気のポイント。

売れ筋 ワックス ランキング 2位

オートバックス 2位 シュアラスター ゼロクリーム S-153

クリームタイプの簡単仕上げワックス。艶・光沢の伸びが良く、初心者でも扱いやすい万能モデル。

イエローハット 2位 シュアラスター ゼロクリーム S-153

店舗に関係なく安定して売れるロングセラー。軽い力で仕上がりが良く、時間をかけずに綺麗にしたい人に最適。

売れ筋 ワックス ランキング 3位

オートバックス 3位 リンレイ キズ消しWAX ふき取り不要 白艶

白・淡色車に対応するキズ消しタイプ。ふき取り不要でスピーディに施工でき、普段使いのユーザーに好評。

イエローハット 3位 ソフト99 ハンネリ ショウ W19

仕上がりの美しさで評価の高いハンネリワックス。深いツヤとコスパの良さが魅力。

4位～10位

オートバックス

4位：シュアラスター ゼロクリーム S-156（ノーコンパウンド） … コーティング車にも使える優しい処方。

5位：シュアラスター シャインマスター マンハッタンゴールド JR … 濃厚なツヤを与える高級ワックス。

6位：シュアラスター インパクトジュニア … 手軽に使えて光沢をプラスできる人気モデル。

7位：ウィルソン 鏡面ワックス ハンネリ ダーク&メタル … 深いツヤを実現する濃色車向け。

8位：リンレイ ジャパンワックス 半ネリ … 伝統的なワックス処方で根強い人気。

9位：リンレイ キズ消しWAX ふき取り不要 銀艶 … シルバー系ボディ向けのキズ消しタイプ。

10位：ソフト99 ハンネリ 280g … 使いやすさと仕上がりの良さが魅力の定番品。

イエローハット

4位：リンレイ シロツヤ W-7 … 白・淡色車向けの強力艶出しワックス。

5位：リンレイ コンパウンドWAX A-94 WH … 軽い研磨で汚れと小キズを同時に処理。

6位：シュアラスター ゼロクリーム S-156（ノーコンパウンド） … コーティング施工車に最適。

7位：ソフト99 光鏡面WAX W-197（ダーク／ブラック） … 高い光沢と被膜硬度が特徴。

8位：シュアラスター インパクトJR S07 … コンパクトサイズで扱いやすい。

9位：シュアラスター マンハッタンゴールド M03 ジュニア … 濃密な艶を与える高級ワックス。

10位：リンレイ コンパウンドWAX A-95 DM … 深い傷消しに強い研磨タイプ。

まとめ

2025年10月のランキングでは、リンレイとシュアラスター の2大ブランドが引き続き強さを見せた。

特に「ふき取り不要」シリーズや「ゼロクリーム」は、時短ニーズに応えるアイテムとして高い支持を集めている。

また、黒艶・白艶など ボディカラー別の専用ワックス が上位を占めており、車の色に合わせて選ぶユーザーが増えていることも特徴だ。

艶出し・キズ消し・時短施工など、目的によって選ばれているモデルはさまざま。

迷ったときは、ユーザーから実際に支持されているランキングを参考にしてみよう。