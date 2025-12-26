「心が貧しい」とろサーモン久保田がインフルエンサーを一撃！暴言の裏に隠れた“大人の品格”
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。12月25日（木）の放送は、「とろサーモン久保田をぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！
思うがままに罵詈雑言を吐き散らす、1対1の口喧嘩が開幕！ とろサーモンの久保田かずのぶが3人の女性と口喧嘩で激突した。
元アイドルながら過激な発言で世間をザワつかせる胡桃そらと対決！
開始早々、胡桃が「顔のサイズがテレビで見るより大きい」とルッキズム口撃を。さらに、久保田のスタイルに「ブサイクオジのくせに変なメガネかけて、服に金かけてるのウザい！」と主張。
すると久保田は、「僕はもともと洋服の専門学校と大阪文化服装学院を受けた。衣類検定も持っているから、洋服は人の倍好きです」と受け流す。
そこで胡桃が「何でこんな人と付き合うんだろう？」と、久保田の交際相手について言及すると、途端に久保田の目つきが変わり、「さっきから自分のルールでずっとやってるくせに、今ちょっと追い詰めたら人のせいかよ。論理がない。理論がない。道徳がない。育ちが見える」と攻撃！
そして、「5年間ニート！ オッサンから金もらって生きてる！」とあおる胡桃に、「5年間ニートだったら、国のために頑張ってください」と冷静に返す久保田。しかし胡桃は「配信で3桁稼いでいる」そう(笑)。
最後に、交際相手について攻撃された久保田は、「あなたにも見せていない“久保田かずのぶ”がありますよ。私だって人の子だから。顔だけじゃないんじゃないですか？ 優しい部分があるから年の差が離れていても付き合ってるんじゃないですか？ そんなカップルいっぱいいますよ！ 世の中には。頑張っていない大人ななんて誰1人いないんだよ。だからオッサンは汗かいて頑張ってる！ 少しでも若い子と波長を合わせてみたいと思ってるオジさんはいっぱいいる」と熱弁を振るう。
胡桃の口撃を冷静に受け流し、大人な対応をした久保田を見て、MCの名倉潤はこのバトルをドローと判定！
いきなり「誰、このオジさん？」とあおるあおちゃんぺに、久保田は「相手のこと分からずにここでお金をもらおうって？ そんな簡単な仕事じゃない」と返し、早くもバチバチな2人。
あおちゃんぺは「女に奢らない男はクソ！」と主張。友人関係なら奢らなくてもいいが、奢りもせずに女性を口説いてくる男性を批判する。
しかし久保田は、「そこで楽しい会話とか何かが生まれることがあったとしたら、そっちを優先した方がいい！ 割り勘もありだ」と主張。さらに、「貧しい人は女性を口説き落とす権利はねぇのか？」とも。
あおちゃんぺは「同じスペックなら奢る人が選ばれると思いませんか？」となおも食い下がるが、久保田は「たかだか1回のお食事で“口説き落としてやろう”って？ 失礼なこと言いますけど、あなたにそういう魅力はそこまでない！」ときっぱり。さらに「全部お金の判断で人を見ている。心が貧しいなと思います」とも。
なおも奢らずに口説こうとする男性の話を繰り返すあおちゃんぺを、久保田は「会ってホテルがどうこうはもういいですわ。野蛮で汚くて、臭くて、気持ち悪い話なんで」と軽快に斬り捨てる。そして「割り勘の中でも努力はある。お金を出すために、この子に見せないような努力をしている。すべてを物差しで“こいつは努力してない”とか言わんでほしい」と諭すような口調に。
さらにあおちゃんぺが、「女性は細やかなプレゼントをたくさんもらうのが嬉しい。毎日食事代を出してくれる、経済的に安定しているなっていうのが得られれば結婚とかも考えるかもしれない。毎日の安心感が必要」と主張すると、「好きな人と話せて、美味しいご飯を食べられて、笑顔になれるっていうのが小さなプレゼント。物とか商品ではない形もあるんじゃないかな？」と、まるで人生相談のような展開に持っていく久保田。
さすがのあおちゃんぺも、久保田のこの意見には同意してしまった。
名倉は「こんなに正当にしゃべってる久保田を見たのは初めて！」とし、久保田を勝者と判定した。
