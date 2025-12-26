【MステSUPER LIVE】“50TA”狩野英孝、まさかのオチに会場爆笑 Xでもトレンド入り「わざと？マジで間違えた？w」「おもしろすぎる笑」
お笑い芸人の狩野英孝が扮（ふん）する50TAが、26日に生放送するテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演した。
【写真】生放送直前の姿も面白すぎる“50TA”狩野英孝
今年メジャーデビュー15周年を迎える50TAは「PERFECT LOVE」を披露。会場の観客と「男子！」「女子！」の掛け声で盛り上がる中、50TAが「OKみんなもう一回行くぜ！ いと…」と掛け合いを繰り返そうとするも、楽曲は有無を言わさず終了。「あ、終わっちゃった」と気の抜けた声を漏らし、会場は笑いに包まれた。
SNSでも「おもしろすぎる笑」「わざと？マジで間違えた？w」「もう一回いくと思ったら〜笑」「最後のオチめっちゃウケたwww」「最後50TAらしくて最高」「流石です50TAさん（笑）」などの反響が寄せられた。曲終わりには「PERFECT LOVE」がXのトレンド入りを果たした。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
