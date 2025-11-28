ニューストップ > 芸能ニュース > 音楽ニュース > 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定、第1弾アーティスト48組一挙発… ミュージックステーション モデルプレス 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定、第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 12月26日の「Mステ SUPER LIVE 2025」の放送が決定した 2025年も豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結 6時間40分の生放送となり、出演アーティスト第1弾となる48組が発表された 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分 石丸伸二氏が告白「今、滋賀県民なんですけど」12月の移住発表「肩書がやっと復活しました」 2025年11月27日 15時41分