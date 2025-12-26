本日12月26日（金）、年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』がついに放送。6時間40分の生放送で、総勢65組の豪華アーティストが集結する生ライブのタイムテーブルが発表された。2025年を彩ったアーティストたちがヒット曲を披露するほか、STARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト6組による豪華メドレーや、King & Princeと50TA（狩野英孝）による一夜限りのコラボ企画、そして最強アイドル8組80