【Epic Games Store：「Disco Elysium - The Final Cut」】 配布期間：12月27日1時まで

Epic Gamesは、PCゲーム配信プラットフォーム「Epic Games Store」にて、オープンワールドRPG「Disco Elysium - The Final Cut」の無料配布を実施している。期間は12月27日1時まで。

本作は、記憶喪失の刑事となり、殺人事件の謎を解いていくRPG。殺人事件、閉鎖的なコミュニティが抱える闇、主人公の個人的な問題などが複雑に絡み合う重厚なストーリーが展開する。

配布期間は12月27日1時までとなっているが、期間中にライブラリへと追加することで、配布期間終了後も本作をプレイできる。

Disco Elysium: The Final Cut (C)2022 ZA/UM. Disco Elysium: The Final Cut and ZA/UM logos are trademarks of ZA/UM. All Rights Reserved.