フジテレビは来年1月2日に「爆笑レッドカーペット 怒涛(どとう)の最新ショートネタ 新春満点大連発SP」（後6・25）を放送する。今夏に11年ぶりの復活を遂げてから約5カ月。“令和の『爆笑レッドカーペット』”第2弾で新年の年明けを盛り上げる。

07年2月の放送開始から、08年4月〜10年8月のレギュラー放送を経て、その後も多くのスペシャルが放送されてきた名物お笑い番組。コント、ピン芸など、数多くのお笑い芸人が約1分間の“ショートネタ”を披露し、終了後はステージ上の赤いカーペットが動き出し、袖へ消えていくという斬新な演出で人気を集めた。今回も俳優の高橋克実（64）とお笑い芸人の今田耕司（59）の名タッグが司会を務める。

注目は“スペシャルMC”を務める俳優の高杉真宙（29）だ。23日に女優の波瑠（34）との結婚を発表したばかりの若手演技派がバラエティー番組のMCに初挑戦。“お笑いの猛者”らとともに年明けのお茶の間に笑顔を届ける。

出場する芸人は延べ99組。アンガールズ、ナイツ、柳原可奈子ら、かつての常連メンバーに加え、番組初出演となるモグライダー、ロングコートダディら、各世代から選りすぐりの精鋭が集結する。また飯尾和樹（ずん）と堀内健（ネプチューン）と多田健二（COWCOW）、庄司智春（品川庄司）となかやまきんに君、友近と近藤春菜（ハリセンボン）など、スペシャルユニットによるコラボネタも披露される。

放送を前に今田は「ご家族やお友だちと一緒に“お正月のお笑い”を楽しんでもらいたいですね。こたつに入ってお酒でも飲みながら、のんびりと、ゴロゴロ横になって見ていただければと思います」とコメント。高橋も「3時間半、あっという間だとは思いますけど、途中で寝ちゃっても全然楽しめますから。1月2日にはもってこいの番組だと思います」と呼びかけた。